Після мобілізації дорожній галузі столиці не вистачає до 30% працівників

Нестача фахівців на окремих підприємствах дорожньої галузі столиці сягає 28-30%.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє КК "Київавтодор", передає пресслужба Київської міської ради.

Так, КП ШЕУ Голосіївського району має нестачу фахівців на рівні 30%, КП ШЕУ Дніпровського району – 28%, КП ШЕУ Солом’янського району – 18%.

Зазначається, що наразі в лавах ЗСУ перебувають орієнтовно 17% дорожників від числа військовозобовʼязаних, і їхня кількість постійно збільшується.

Які професії потрібні найбільше

Найбільша потреба в кадрах спостерігається за такими професіями:

водій автотранспортних засобів;

тракторист;

асфальтобетонник;

машиніст;

дорожній робітник;

електрогазозварник;

слюсар-електрик;

маляр-штукатур;

механік;

економіст;

юрисконсульт;

інженер з охорони навколишнього середовища.

У КМДА зазначають, що надсилати резюме необхідно на електронну пошту: [email protected].

"Київський метрополітен" через дефіцит працівників змінює графік руху поїздів

На сьогоднішній день в КП "Київський метрополітен" через мобілізацію виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Близько 7% метрополітенівців нині перебувають у лавах ЗСУ, і їхня кількість постійно збільшується.

Наразі на підприємстві відкрито 83 вакансії машиністів електропоїздів, електромеханіків – 48, токарів і слюсарів за відповідними напрямами – 161. "Київський метрополітен" постійно проводить посилену кадрову роботу із залучення фахівців. Зокрема, співпрацює із закладами профільної освіти та міським центром зайнятості.

Через нестачу кадрів "Київський метрополітен" змушений найближчим часом змінити графіки руху поїздів на всіх лініях підземки.

Так, інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в між "пік" та на 45 секунд у "пікові" години.

Зауважимо, низка великих компаній нарікають, що через мобілізацію відчувають кадровий дефіцит. До прикладу, через те, що кожен шостий працівник мобілізований до лав ЗСУ, група “Метінвест” бізнесмена Ріната Ахметова в деяких сегментах не може вийти навіть на показники 50-60% свого довоєнного виробництва.

В Україні загострюється ситуація з дефіцитом кадрів

Зауважимо, дефіцит кадрів на ринку праці в Україні лише загострюється, адже вакансій стає все більше, кількість шукачів незначно, але зменшується, тож конкуренція продовжує падати.

Зокрема, згідно з дослідженням Європейської Бізнес Асоціації, 74% роботодавців, опитаних у рамках дослідження ринку праці України, відзначили, що відчувають дефіцит кадрів. Ще 17% опитаних зіткнулися з кадровим голодом частково.

Серед проблем, які існують на ринку праці Україні, роботодавці назвали вигорання і втому співробітників, неготовність рекрутерів і роботодавців до співпраці з кандидатами 40+, диспропорції між зарплатними очікуваннями кандидатів та фінансовими можливостями бізнесу, відсутність стратегічного управління демографічними процесами тощо.

За прогнозами експертів, Україні не вистачатиме до 4,5 мільйона робочих рук уже до 2030 року. Виконавчий директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап додав, що протягом шести років 2 мільйони людей підуть із ринку праці через старіння та міграційні процеси.

На думку експерта, для вирішення проблеми дефіциту кадрів існують два способи – або знайти ці мільйони робочих рук, або підвищувати продуктивність праці, щоб скоротити потребу у кількості фахівців. Як вважає Криволап, держава має стимулювати українців до повернення з-за кордону і змінити міграційну політику.

Фото: ua.depositphotos.com