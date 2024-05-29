Фонд "Життєлюб" пропонує людям віку 50+ пройти стажування в українських компаніях

З 17 червня 2024 року фонд "Життєлюб" розпочинає щорічний "Тиждень дорослого стажера", який дає можливість людям старшого віку пройти стажування на вакантних посадах в українських компаній, що шукають досвідчених працівників і готові запропонувати їм постійну роботу, після успішного завершення стажування.

Про це повідомила пресслужба фонду.

Зазначається, що місією проєкту є зміна стереотипів щодо віку працівників. Також метою фонду є показати, що дорослий кандидат 50+ – це супер мотивований спеціаліст, експертиза якого підкріплена життєвим досвідом.

Про "Тиждень дорослого стажера"

У "Життєлюбі" пояснюють, що "Тиждень дорослого стажера" - це тижневе стажування, яке надає компанія-партнер, для набуття Трудолюбом практичного досвіду та освоєння нової професії.

"Проєкт реалізується вже в 6 раз. І за цей час ми, разом з компаніями-партнерами, розбили безліч упереджень роботодавців та успішно боремося з ейджизмом на ринку праці", - зауважують у фонді.

Цього року 80 українських компаній готові прийняти стажерів 50+ на різноманітні посади: HR, рекрутери, економісти, бухгалтери, адміністратори, офіс-менеджери, дизайнери, тренери, SMM-менеджери, журналісти, лікарі, костюмери, фармацевти, банківські фахівці та багато інших.

Як проходитиме "Тиждень дорослого стажера"

У "Життєлюбі" пояснюють, що це буде тижневе або двотижневе оплачуване стажування в українських компаніях, з подальшим працевлаштуванням.

"Життєлюб" запрошує людей віком 50+ років, що фізично перебувають у Києві.

Для того, що взяти участь у стажуванні, необхідно заповнити анкету Трудолюба https://forms.gle/mv5Qh2TgsfWVGmHk7

Керівниця проєкту: Тетяна Фролова

email: [email protected]

Telegram: @ia.trudolub

В Україні загострюється ситуація з дефіцитом кадрів

Зауважимо, дефіцит кадрів на ринку праці в Україні лише загострюється, адже вакансій стає все більше, кількість шукачів незначно, але зменшується, тож конкуренція продовжує падати.

Зокрема, згідно з дослідженням Європейської Бізнес Асоціації, 74% роботодавців, опитаних у рамках дослідження ринку праці України, відзначили, що відчувають дефіцит кадрів. Ще 17% опитаних зіткнулися з кадровим голодом частково.

Серед проблем, які існують на ринку праці Україні, роботодавці назвали вигорання і втому співробітників, неготовність рекрутерів і роботодавців до співпраці з кандидатами 40+, диспропорції між зарплатними очікуваннями кандидатів та фінансовими можливостями бізнесу, відсутність стратегічного управління демографічними процесами тощо.

За прогнозами експертів, Україні не вистачатиме до 4,5 мільйона робочих рук уже до 2030 року. Виконавчий директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап додав, що протягом шести років 2 мільйони людей підуть із ринку праці через старіння та міграційні процеси.

На думку експерта, для вирішення проблеми дефіциту кадрів існують два способи – або знайти ці мільйони робочих рук, або підвищувати продуктивність праці, щоб скоротити потребу у кількості фахівців. Як вважає Криволап, держава має стимулювати українців до повернення з-за кордону і змінити міграційну політику.

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