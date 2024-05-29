Фонд "Жизнелюб" предлагает людям возраста 50+ пройти стажировку в украинских компаниях

С 17 июня 2024 года фонд "Жизнелюб" начинает ежегодную "Неделю взрослого стажера", которая дает возможность людям старшего возраста пройти стажировку на вакантных должностях в украинских компаниях, ищущих опытных работников и готовых предложить им постоянную работу после успешного завершения стажировки.

Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Отмечается, что миссией проекта является изменение стереотипов по возрасту работников. Также целью фонда является показать, что взрослый кандидат 50+ – супер мотивированный специалист, экспертиза которого подкреплена жизненным опытом.

О "Неделе взрослого стажера"

В "Жизнелюбе" объясняют, что "Неделя взрослого стажера" - это недельная стажировка, которую предоставляет компания-партнер, для приобретения Трудолюбом практического опыта и освоения новой профессии.

"Проект реализуется уже в 6 раз. И за это время мы вместе с компаниями-партнерами разбили множество предубеждений работодателей и успешно боремся с эйджизмом на рынке труда", - отмечают в фонде.

В этом году 80 украинских компаний готовы принять стажеров 50+ на разные должности: HR, рекрутеры, экономисты, бухгалтеры, администраторы, офис-менеджеры, дизайнеры, тренеры, SMM-менеджеры, журналисты, врачи, костюмеры, фармацевты, банковские специалисты и многие другие.

Как будет проходить "Неделя взрослого стажера"

В "Жизнелюбе" объясняют, что это будет недельная или двухнедельная оплачиваемая стажировка в украинских компаниях, с последующим трудоустройством.

"Жизнелюб" приглашает людей в возрасте 50+ лет, физически находящихся в Киеве.

Для того чтобы принять участие в стажировке, необходимо заполнить анкету Трудолюба https://forms.gle/mv5Qh2TgsfWVGmHk7

Руководитель проекта: Татьяна Фролова

email: [email protected]

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В Украине обостряется ситуация с дефицитом кадров

Отметим, что дефицит кадров на рынке труда в Украине только обостряется, ведь вакансий становится все больше, количество соискателей незначительно, но уменьшается, поэтому конкуренция продолжает падать.

В частности, согласно исследованию Европейской Бизнес Ассоциации, 74% работодателей, опрошенных в рамках исследования рынка труда Украины, отметили, что испытывают дефицит кадров. Еще 17% опрошенных столкнулись с кадровым голодом частично.

Среди проблем, которые существуют на рынке труда Украины, работодатели назвали выгорание и усталость сотрудников, неготовность рекрутеров и работодателей к сотрудничеству с кандидатами 40+, диспропорции между зарплатными ожиданиями кандидатов и финансовыми возможностями бизнеса, отсутствие стратегического управления демографическими процессами.

По прогнозам экспертов, Украине не будет хватать до 4,5 миллионов рабочих рук уже к 2030 году. Исполнительный директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап добавил, что в течение шести лет 2 миллиона человек уйдут с рынка труда из-за старения и миграционных процессов.

По мнению эксперта, для решения проблемы дефицита кадров существуют два способа – либо найти эти миллионы рабочих рук, либо повышать производительность труда, чтобы сократить потребность в количестве специалистов. Как считает Криволап, государство должно стимулировать украинцев к возвращению из-за границы и изменить миграционную политику.

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