Через дефіцит працівників "Київський метрополітен" змінює графік руху поїздів

Наразі в КП "Київський метрополітен" через мобілізацію виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Близько 7% метрополітенівців нині перебувають у лавах ЗСУ, і їхня кількість постійно збільшується.

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Про це повідомила пресслужба КП "Київський метрополітен".

Інтервали між поїздами будуть збільшені

Зокрема, наразі на підприємстві відкрито 83 вакансії машиністів електропоїздів, електромеханіків – 48, токарів і слюсарів за відповідними напрямами – 161.

Серед причин збільшення кількості вакансій у КП "Київський метрополітен" виділяють частково вимушену міграцію і мобілізацію у зв’язку з воєнним станом. Зокрема, близько 7% метрополітенівців нині перебувають у лавах ЗСУ, і їхня кількість постійно збільшується.

Повідомляється, що "Київський метрополітен" постійно проводить посилену кадрову роботу із залучення фахівців. Зокрема, співпрацює із закладами профільної освіти та міським центром зайнятості.

"Водночас метрополітен є вузькопрофільним підприємством, і підготовка та адаптація деяких професій потребує довготривалого спеціального навчання. Так, машиніст електропоїзда, до моменту його самостійної роботи на лінії, навчається більше 12 місяців", - зауважують в КП "Київський метрополітен".

Там додають, що враховуючи поточну кадрову ситуацію, найближчим часом будуть змінені графіки руху поїздів на всіх лініях підземки.

Інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в між "пік" та на 45 секунд у "пікові" години.

Нагадаємо, що підземні станції столичної метро є спорудами подвійного призначення та використовуються цілодобово як укриття під час повітряних тривог для десятків тисяч киян і гостей столиці.

"Для надійної та безперебійної роботи складного комплексу інженерних мереж і конструкцій працюють сотні висококваліфікованих фахівців, оперативно замінити яких немає змоги", - наголошують в метрополітені.

Зауважимо, низка великих компаній нарікають, що через мобілізацію відчувають кадровий дефіцит. До прикладу, через те, що кожен шостий працівник мобілізований до лав ЗСУ, група “Метінвест” бізнесмена Ріната Ахметова в деяких сегментах не може вийти навіть на показники 50-60% свого довоєнного виробництва.

В Україні загострюється ситуація з дефіцитом кадрів

Зауважимо, дефіцит кадрів на ринку праці в Україні лише загострюється, адже вакансій стає все більше, кількість шукачів незначно, але зменшується, тож конкуренція продовжує падати.

Зокрема, згідно з дослідженням Європейської Бізнес Асоціації, 74% роботодавців, опитаних у рамках дослідження ринку праці України, відзначили, що відчувають дефіцит кадрів. Ще 17% опитаних зіткнулися з кадровим голодом частково.

Серед проблем, які існують на ринку праці Україні, роботодавці назвали вигорання і втому співробітників, неготовність рекрутерів і роботодавців до співпраці з кандидатами 40+, диспропорції між зарплатними очікуваннями кандидатів та фінансовими можливостями бізнесу, відсутність стратегічного управління демографічними процесами тощо.

За прогнозами експертів, Україні не вистачатиме до 4,5 мільйона робочих рук уже до 2030 року. Виконавчий директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап додав, що протягом шести років 2 мільйони людей підуть із ринку праці через старіння та міграційні процеси.

На думку експерта, для вирішення проблеми дефіциту кадрів існують два способи – або знайти ці мільйони робочих рук, або підвищувати продуктивність праці, щоб скоротити потребу у кількості фахівців. Як вважає Криволап, держава має стимулювати українців до повернення з-за кордону і змінити міграційну політику.