Мінекономіки та USAID відкрили "Школу операторів будівельної техніки": акцент - на залученні жінок

За сприяння Міністерства економіки України та за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" розпочався набір до "Школи операторів будівельної техніки".

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомили у пресслужбі Мінекономіки.

Ця навчальна програма дозволить українцям без попереднього досвіду опанувати професію оператора будівельної техніки.

Програму реалізують Немішаївський фаховий коледж, компанія "Алеф Строй" та Конфедерація будівельників України. Навчання розпочнеться 1 серпня 2024 року і триватиме 9 тижнів теоретичних та практичних занять. По завершенні учасники отримають сертифікат державного зразка та допомогу у працевлаштуванні. Для всіх учасників навчання, проживання та харчування будуть безоплатними.

Долучитися можуть українці віком від 18 років, які бажають опанувати нову професію. Особливий акцент робиться на залученні жінок для розширення їхніх можливостей на ринку праці.

Заступниця міністра економіки Тетяна Бережна наголосила на важливості таких програм для здобуття затребуваних професій, задоволення потреб ринку та відновлення економіки. Керівниця Програми USAID Олеся Залуська додала, що проект допоможе жінкам знайти новий професійний шлях та підтримати країну.

"Українські жінки перебирають на себе лідерську роль та опановують нові навички. Вони виконують складні завдання на рівні з чоловіками та є запорукою стійкості країни. Школа операторів будівельної техніки покликана створити можливості для працевлаштування та відновлення економіки", - зазначила Залуська.

Щоб узяти участь у конкурсі на навчання охочі мають заповнити реєстраційну форму: https://forms.gle/m5kJ4Bi3PGGEDZEF7. Оголошення результатів конкурсу відбудеться 27 липня 2024 року.

Мінекономіки планує перенавчати жінок на "чоловічі" професії

Мобілізація спеціалістів до лав ЗСУ стала важливим викликом для української економіки, що вимагає більше уваги до програм перекваліфікації. Зокрема, уряд зосереджується на навчанні українців, які залишаються в тилу, на професії з максимальним попитом. Особливий акцент робиться на жінках, які опановують традиційно "чоловічі" професії, такі як тілоохоронці, водії вантажівок, автобусів і тракторів.

"Перекваліфікація спеціалістів разом із працевлаштуванням ветеранів - це головні виклики для уряду на ринку праці", - зазначила Юлія Свириденко.

У Мінекономіки зазначили, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розглядає можливість фінансово підтримати реалізацію відповідних програм перекваліфікації, як з боку держави, так і українського бізнесу, щоб забезпечити адаптацію до нових реалій ринку праці.

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