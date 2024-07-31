Навчальний проєкт ReSkill UA: 30 000 українців зможуть отримати нову професію

В Україні стартував освітній проєкт ReSkill UA, який дозволить 30 000 українців опанувати нові професії та підвищити свою кваліфікацію. Проєкт реалізується платформою Happy Monday спільно з міжнародною платформою Coursera за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" та сприяння Міністерства економіки.

Про запуск проєкту оголосила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна на презентаційному заході, пише пресслужба Мінекономіки.

У заході взяли участь виконуюча обов’язки директора Місії USAID в Україні Теодора Делл, CEO Happy Monday Анна Мазур, генеральний директор Coursera Джефф Маггіонкалда, а також українські роботодавці, бізнес-асоціації та експерти з кар'єрного розвитку.

"Наше завдання — покращити ситуацію на ринку праці, підтримуючи програми навчання та перенавчання українців на затребувані професії. Це допоможе як тим, хто планує повернутися з-за кордону, так і тим, хто хоче знайти нові можливості всередині країни. Проєкт Reskill UA надасть можливість 30 000 українцям отримати нові професії", — зазначила Тетяна Бережна.

Що таке ReSkill UA

Проєкт ReSkill UA пропонує безкоштовне онлайн-навчання за 11 освітніми напрямами, які відповідають потребам ринку праці. Програма відкрита для всіх бажаючих — як початківців, так і досвідчених фахівців, які хочуть змінити професію, розширити свою кваліфікацію або розпочати власний бізнес.

Під час навчання учасники отримають менторську підтримку від Happy Monday, а також зможуть скористатися кар'єрними консультаціями, вебінарами та іншими ініціативами.

Після завершення курсів учасники отримають міжнародний сертифікат від Coursera та матимуть можливість знайти роботу через програму, яка включає ярмарки вакансій, стажування та інші заходи.

Що передбачає освітня програма

Згідно з повідомленням Мінекономіки, учасники програми отримають безоплатний доступ до однієї із одинадцяти навчальних програм, яку оберуть самостійно.

Сфери навчання сформовані на основі аналізу запитів роботодавців на ринку праці. Серед них, зокрема:

Програми для перекваліфікації - можна опанувати професії з нуля у таких сферах: продажі, проєктний менеджмент, маркетинг, служба підтримки в ритейлі, підприємництво.

Програми для підвищення кваліфікації - можна поглибити експертизу в таких сферах: енергетика, виробництво, будівництво, управління ланцюгами постачання та логістика.

Програми для перекваліфікації та підвищення кваліфікації у таких сферах: кібербезпека, штучний інтелект.

Мінекономіки пропонує перенавчати жінок чоловічим професіям

Мобілізація фахівців до лав ЗСУ стала важливим викликом для економіки, тому у Міністерстві економіки запропонували перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати.

За словами міністра економіки України Юлії Свириденко, на сьогодні для української економіки є два критично важливих виклики - це енергетичні проблеми та нестача робочої сили. Тому необхідно приділити більше уваги програмам перекваліфікації українців, які залишаються в тилу, на професії, які мають максимальний попит.

В першу чергу мова йде про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто "чоловічі" професії. Наприклад, тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів або навіть тракторів - такі зараз реалії ринку праці.

Зауважимо, дефіцит кадрів на ринку праці в Україні лише загострюється, адже вакансій стає все більше, кількість шукачів незначно, але зменшується, тож конкуренція продовжує падати.

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