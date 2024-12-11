Понад 100 учасниць проєкту з підготовки водійок вантажівок починають практичне навчання

Учасниці пілотного проєкту з підготовки водійок вантажівок вже завершили теоретичне навчання та розпочинають практичні уроки водіння. Заплановано, що практичне навчання триватиме до лютого 2025 року.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Також зазначається, що після завершення практичної частини учасниці проєкту будуть складати іспит для отримання посвідчення відповідної категорії.

За словами заступника міністра розвитку громад та територій Сергія Деркача, мета проєкту - не просто навчити жінок, а забезпечити працевлаштування, адже лише так можна долати стереотипи та упередження щодо "традиційно чоловічих професій".

"Наше завдання – продемонструвати, що професія водія не має статі, а головне мати необхідні навички та бажання освоїти новий фах", - зазначив він.

Проєкт з навчання водійок вантажівок. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України Проєкт з навчання водійок вантажівок. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України Проєкт з навчання водійок вантажівок. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України Проєкт з навчання водійок вантажівок. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Підприємства влаштовують екскурсії для майбутніх випускниць проєкту

Повідомляється, що учасниці вже розпочали відвідувати підприємства компаній-партнерів, що висловили готовність працевлаштувати випускниць програми. Наприклад, вже відбулись візити до компаній Fozzy Group Логістика та NOVUS у Києві. Під час екскурсій на підприємства жінки дізнаються про переваги працевлаштування в конкретній компанії, рівень заробітної плати, умови роботи, особливості адаптації на робочому місці та безпосередньо знайомляться з автопарком підприємства.

На черзі – екскурсії ще до низки підприємств, зокрема до компаній Транс-Логiстик, МХП, METRO UA, AST, Kronospan Rivne.

Про проєкт з підготовки водійок вантажівок

Нагадаємо, пілотний проєкт з підготовки водійок вантажівок стартував у вересні 2024 року у чотирьох містах – Київ, Рівне, Тернопіль та Хмельницький.

Ключова мета ініціативи – розширити професійний потенціал жінок у сфері перевезень, що особливо важливо в умовах кадрової кризи та дефіциту водіїв-далекобійників в Україні.

У рамках ініціативи заплановано навчити щонайменше 100 жінок для працевлаштування їх до компаній-партнерів, що займаються перевезеннями.

Дефіцит робочих рук: жінок перенавчають чоловічим професіям

Мобілізація фахівців до лав ЗСУ стала важливим викликом для економіки, тому у Міністерстві економіки запропонували перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати.

В першу чергу мова йде про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто "чоловічі" професії. Наприклад, тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів або навіть тракторів - такі зараз реалії ринку праці. Перекваліфікація спеціалістів, разом з працевлаштуванням ветеранів - це головні виклики для уряду на ринку праці.

Також в Україні стартував освітній проєкт ReSkill UA, який дозволить 30 000 українців опанувати нові професії та підвищити свою кваліфікацію. Проєкт реалізується платформою Happy Monday спільно з міжнародною платформою Coursera за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" та сприяння Міністерства економіки.