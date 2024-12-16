Ваучери на навчання : хто з українців може отримати до 1000 євро

В Україні до 31 грудня триває реєстрація на програму перенавчання та підвищення кваліфікації для мешканців Київської та Чернігівської областей у межах проєкту “Життєздатність+: економічна інтеграція ВПО та постраждалих від війни”. Ініціатива реалізується за підтримки Мінекономіки та Міжнародної організації з міграції (МОМ), фінансування забезпечує Німецький банк розвитку (KfW).

Про це інформує пресслужба Мінекономіки України.

Заходи з розвитку професійних навичок спрямовані на посилення економічного розвитку громад шляхом підвищення конкурентоспроможності претендентів на роботу на місцевих ринках праці.

Хто зможе отримати ваучери

Внутрішньо переміщені особи, українці, які повернулися додому, ветерани, молодь, жінки, та інші мешканці постраждалих від війни громад у трьох областях — Сумській, Чернігівській та Київській, зможуть отримати нові професійні навички, підвищити рівень кваліфікації та інтегруватися в сучасний ринок праці.

Про програми навчання

Наразі програми навчання охоплюють низку напрямів:

· курси професійної підготовки та перепідготовки: масажист, кухар, кондитер, пекар, водії різних категорій, кравець, закрійник, швачка;

· семінари з кар’єрного розвитку;

· кар’єрні консультації.;

· соціально-комунікативні тренінги.

Що відомо про проєкт

У межах проєкту "Життєздатність+: Економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни" громади трьох областей зможуть отримати підтримку на 20 мільйонів євро.

Зокрема, планується надання грантів на перезапуск та підтримку бізнесу:

· 150 грантів до 7 тис. євро для мікропідприємств;

· 90 грантів до 20 тис. євро для малих підприємств;

· 45 грантів до 15 тис. євро для мікропідприємств на стартапи.

Окрім того, 4 економічні кластери отримають гранти до 80 тис. євро для підвищення конкурентоспроможності своєї продукції, стимулювання експорту, сприяння економічному розвитку області.

Delo.ua повідомляло, що 10 українців віком до 25 років стали першими переможцями молодіжної складової грантової програми "Власна справа" та отримають півтора мільйона гривень на старт свого бізнесу.

Додамо, понад 30 тисяч фахівців для потреб бізнесу підготували в центрах профтехосвіти Державної служби зайнятості з початку 2024 року.