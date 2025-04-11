Переквалификация за счет государства: названы самые популярные профессии среди украинцев

В 2025 году уже почти 7000 украинцев получили ваучер на безвозмездное обучение, чтобы овладеть новой профессией или специальностью или повысить свою квалификацию.

Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Отмечается, что среди тех, кто уже пользовался такой возможностью:

5129 человек в возрасте 45+;

1023 внутриперемещенных лиц;

401 человек с инвалидностью;

222 участника боевых действий;

1 человек, уволившийся с военной службы.

Самые популярные профессии

По данным ведомства, самые популярные профессии и специальности, которые в этом году украинцы выбирали по ваучерам:

медсестринство,

медицина,

повар,

социальный рабочий,

водитель автотранспортных средств.

В Государственной службе занятости напоминают, что ваучер дает право повысить квалификацию или пройти переподготовку по одной из 155 профессий и специальностей в большинстве учебных заведений. Их список каждые три месяца публикуется на сайте ведомства.

Учиться можно как в заведениях профессионально-технического образования, так и в заведениях высшего образования. В частности, можно овладеть новой профессией в одном из восьми современных Центров профессионально-технического образования Государственной службы занятости. В прошлом году более 23 тысяч украинцев воспользовались такой возможностью и улучшили свои навыки.

Кто может получить ваучер на переквалификацию

Подготовку, переподготовку, повышение квалификации могут получить граждане, имеющие профессионально-техническое или высшее образование, не состоят на учете в службе занятости как безработные и не учились за средства Фонда социального страхования от безработицы в течение последних 3 лет.

В частности:

украинцы в возрасте 45+ с официальным трудовым стажем не менее 15 лет;

участники и участницы боевых действий, при условии обращения не позднее 3 лет с даты демобилизации;

люди с инвалидностью и статусом ВПЛ;

уволены с военной службы по состоянию здоровья или из-за сокращения штата;

бывшие военнопленные;

украинцы, получившие ранения или увечья во время военного положения в Украине.

Компенсация на обучение составляет 30 тысяч гривен. Чтобы воспользоваться программой, нужно обратиться в любой центр занятости, подать онлайн заявку на сайте Государственной службы занятости или через мобильное приложение.

Напомним, первые работодатели обратились в Государственную службу занятости в рамках экспериментального правительственного проекта по обучению женщин профессиям, в которых традиционно преобладали мужчины. Украинки смогут овладеть более 30 профессиями и трудоустроиться в сферах, где они были меньше представлены.