Первые работодатели присоединились к программе обучения женщин "мужским" профессиям

Первые работодатели обратились в Государственную службу занятости в рамках экспериментального правительственного проекта по обучению женщин профессиям, в которых традиционно преобладали мужчины. Украинки смогут овладеть более 30 профессиями и трудоустроиться в сферах, где они были меньше представлены.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Отмечается, что обучение оплатит государство из Фонда соцстрахования на случай безработицы, а работодатели предоставят место для прохождения практики и должны трудоустроить женщин после окончания курсов. В целом программа позволяет украинкам овладеть 31 профессией за государственный счет.

"Программа направлена на обеспечение рынка труда квалифицированными работниками, в частности, в тех сферах, где остро ощущается дефицит кадров: строительство, промышленность, транспорт. А также на поддержку конкурентоспособности женщин на рынке труда… Благодаря экспериментальной правительственной программе больше женщин смогут овладеть такими профессиями и трудоустроиться", — отметила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Первые запросы уже сделали четыре работодателя из Полтавской области, а именно: "Володар-С", "Мухин Агро", "Диброва" и ООО "Каплинцевское". Они обратились с заявлениями на обучение пяти женщин по профессии "тракторист-машинист сельскохозяйственного производства".

Обучение женщин "мужским" профессиям

В ноябре 2024 года Правительство запустило проект по обучению за государственный счет женщин профессиям, в которых традиционно доминировали мужчины. Украинки смогут овладеть более 30 профессиями и трудоустроиться в сферах, где они были меньше представлены.

Среди профессий, которые женщины смогут овладеть:

водитель трамвая, троллейбуса, погрузчика;

оператор станков с программным управлением;

фрезеровщица; мастерка по монтажу и обслуживанию систем возобновляемой энергетики и другие.

Чтобы заказать обучение, работодатель должен обратиться в центр занятости. Специалист сможет выбрать учебное заведение самостоятельно из перечня учреждений, осуществляющих обучение по профессии.

Центр занятости осуществляет оплату обучения в размере не более 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (на сегодня — 30 280 грн), в случае если стоимость обучения превышает этот размер, разницу может оплатить работодатель или участница проекта.

Напомним, с начала 2025 более 3300 украинцев воспользовались возможностью получить ваучер на обучение от Службы занятости. Это позволяет им овладеть новой профессией, повысить квалификацию или адаптироваться к изменениям на рынке труда.