Переквалификация женщин: объявлен новый набор на обучение водителей грузовиков и автобусов

Reskilling Ukraine в партнерстве с Министерством экономики Украины объявляет новый набор программ переквалификации для женщин. В рамках программы OnTrack женщины имеют возможность бесплатно получить профессию водителя грузового и пассажирского транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что для улучшения ситуации на рынке труда введен ряд программ по переобучению и повышению квалификации.

Украинцы имеют возможность получить новую специальность, которая более актуальна сегодня, расширить свои знания по специальности, приобрести дополнительные навыки и стать более конкурентоспособными.

В частности, предлагается женщинам шанс овладеть профессиями, в которых они традиционно были менее представлены, чем мужчины.

"Благодаря программам от Reskilling Ukraine более трехсот украинок прошли обучение и стали водителями автобусов и грузовиков. В этом году получить профессию водительниц смогут еще больше женщин, ведь программа OnTrack продолжается", — отметила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

О программе OnTrack

По программе OnTrack женщины имеют возможность бесплатно получить профессию водителя грузовика и пассажирского автобуса.

Обучение включает в себя теоретические занятия онлайн и практические занятия в одном из трех городов Украины: Киеве, Кременце или Тернополе.

Продолжительность курса – 6 недель. Проживание и питание на практике обеспечиваются Reskilling Ukraine.

Требования к кандидаткам:

наличие водительского удостоверения категории B;

опыт вождения не менее 3 лет;

мотивация сменить профессию.

Подробную информацию и анкету для участия можно найти по ссылке.

Конечный срок подачи заявок – 15 февраля 2025 года.

Кроме вождения, участницы программы проходят тренинг по оказанию первой домедицинской помощи, посещают компании и предприятия, глубже знакомясь с профессией водителя.

Справка: Проект Reskilling Ukraine реализуется шведской неприбыльной организацией Beredkspalsyftet и направлен на поддержку профессионального развития женщин и ветеранов Украины.

О переквалификации женщин

Мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала важным вызовом для экономики, поэтому в Министерстве экономики предложили переквалифицировать женщин в те профессии, представители которых пошли воевать.

Напомним, более 1000 женщин подали заявки на участие в пилотном проекте по подготовке водителей грузовиков. Этот проект не только дает женщинам возможность получить водительские права соответствующей категории, но и обеспечивает их дальнейшее трудоустройство в транспортные компании.

Десять украинок успешно завершили обучение по программе "Iron Women", овладев навыками управления строительной техникой. Участницы получили квалификацию машинисток экскаваторов и водитель погрузчиков.