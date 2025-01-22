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Перекваліфікація жінок: оголошено новий набір на навчання водійок вантажівок і автобусів

Перекваліфікація жінок: оголошено новий набір на навчання водійок вантажівок і автобусів
Фото: Пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

Reskilling Ukraine у партнерстві з Міністерством економіки України оголошує новий набір на програми перекваліфікації для жінок. В рамках програми OnTrack жінки мають можливість безкоштовно здобути професії водійки вантажного та пасажирського транспорту.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що для поліпшення ситуації на ринку праці запроваджено низку програм з перенавчання та підвищення кваліфікації.

Українці мають можливість отримати нову спеціальність, яка є більш актуальною сьогодні, розширити свої знання за фахом, набути додаткових навичок і стати більш конкурентоспроможними.

Зокрема, пропонується жінкам шанс опанувати професії, в яких вони традиційно були менш представлені, ніж чоловіки.

"Завдяки програмам від Reskilling Ukraine понад три сотні українок пройшли навчання та стали водіями автобусів і вантажівок. Цього року здобути професію водійок зможуть ще більше жінок, адже програма OnTrack продовжується", — зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Фото 2 — Перекваліфікація жінок: оголошено новий набір на навчання водійок вантажівок і автобусів

Про програму OnTrack

За програмою OnTrack жінки мають можливість безкоштовно здобути професію водійки вантажівки та пасажирського автобуса.

Навчання включає теоретичні заняття онлайн та практичні заняття в одному з трьох міст України: Києві, Кременці або Тернополі.

Тривалість курсу — 6 тижнів. Проживання та харчування під час практики забезпечуються Reskilling Ukraine.

Вимоги до кандидаток:

  • наявність водійського посвідчення категорії B;
  • досвід водіння не менше 3 років;
  • мотивація змінити професію.

Детальну інформацію та анкету для участі можна знайти за посиланням.

Кінцевий термін подачі заявок — 15 лютого 2025 року.

Окрім водіння, учасниці програми проходять тренінг з надання першої домедичної допомоги, відвідують компанії та підприємства, глибше знайомлячись з професією водійки.

Довідково: Проєкт Reskilling Ukraine реалізується шведською неприбутковою організацією Beredkspalsyftet і спрямований на підтримку професійного розвитку жінок та ветеранів України.

Про перекваліфікацю жінок

Мобілізація фахівців до лав ЗСУ стала важливим викликом для економіки, тому у Міністерстві економіки запропонували перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати.

Нагадаємо, понад 1000 жінок подали заявки на участь у пілотному проєкті з підготовки водійок вантажівок. Цей проєкт не лише дає жінкам можливість отримати водійське посвідчення відповідної категорії, але й забезпечує їхнє подальше працевлаштування в транспортні компанії.

Десять українок успішно завершили навчання за програмою “Iron Women”, опанувавши навички управління будівельною технікою. Учасниці отримали кваліфікацію машиністок екскаваторів та водійок навантажувачів.

Автор:
Ольга Опенько