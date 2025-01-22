Перекваліфікація жінок: оголошено новий набір на навчання водійок вантажівок і автобусів

Reskilling Ukraine у партнерстві з Міністерством економіки України оголошує новий набір на програми перекваліфікації для жінок. В рамках програми OnTrack жінки мають можливість безкоштовно здобути професії водійки вантажного та пасажирського транспорту.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що для поліпшення ситуації на ринку праці запроваджено низку програм з перенавчання та підвищення кваліфікації.

Українці мають можливість отримати нову спеціальність, яка є більш актуальною сьогодні, розширити свої знання за фахом, набути додаткових навичок і стати більш конкурентоспроможними.

Зокрема, пропонується жінкам шанс опанувати професії, в яких вони традиційно були менш представлені, ніж чоловіки.

"Завдяки програмам від Reskilling Ukraine понад три сотні українок пройшли навчання та стали водіями автобусів і вантажівок. Цього року здобути професію водійок зможуть ще більше жінок, адже програма OnTrack продовжується", — зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Про програму OnTrack

За програмою OnTrack жінки мають можливість безкоштовно здобути професію водійки вантажівки та пасажирського автобуса.

Навчання включає теоретичні заняття онлайн та практичні заняття в одному з трьох міст України: Києві, Кременці або Тернополі.

Тривалість курсу — 6 тижнів. Проживання та харчування під час практики забезпечуються Reskilling Ukraine.

Вимоги до кандидаток:

наявність водійського посвідчення категорії B;

досвід водіння не менше 3 років;

мотивація змінити професію.

Детальну інформацію та анкету для участі можна знайти за посиланням.

Кінцевий термін подачі заявок — 15 лютого 2025 року.

Окрім водіння, учасниці програми проходять тренінг з надання першої домедичної допомоги, відвідують компанії та підприємства, глибше знайомлячись з професією водійки.

Довідково: Проєкт Reskilling Ukraine реалізується шведською неприбутковою організацією Beredkspalsyftet і спрямований на підтримку професійного розвитку жінок та ветеранів України.

Про перекваліфікацю жінок

Мобілізація фахівців до лав ЗСУ стала важливим викликом для економіки, тому у Міністерстві економіки запропонували перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати.

Нагадаємо, понад 1000 жінок подали заявки на участь у пілотному проєкті з підготовки водійок вантажівок. Цей проєкт не лише дає жінкам можливість отримати водійське посвідчення відповідної категорії, але й забезпечує їхнє подальше працевлаштування в транспортні компанії.

Десять українок успішно завершили навчання за програмою “Iron Women”, опанувавши навички управління будівельною технікою. Учасниці отримали кваліфікацію машиністок екскаваторів та водійок навантажувачів.