В 2025 году более 3300 украинцев уже получили ваучеры на обучение от Службы занятости

С начала 2025 более 3300 украинцев воспользовались возможностью получить ваучер на обучение от Службы занятости. Это позволяет им овладеть новой профессией, повысить квалификацию или адаптироваться к изменениям на рынке труда.

Об этом идет речь на сайте Службы занятости.

Среди получателей более 2500 человек в возрасте 45 лет, более 440 внутренне перемещенных лиц, 200 человек с инвалидностью и 102 участника боевых действий. Больше ваучеров было выдано в Днепропетровской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Опрос среди выпускников программы показал, что 28% ее участников нашли работу, 17% получили карьерный рост, а 10% смогли повысить уровень зарплаты. В то же время 42% отметили, что обучение положительно повлияло на их самооценку и эмоциональное состояние.

Самыми популярными направлениями учебы в этом году стали медсестринство, психология, медицина, поварское дело, социальная работа и вождение автотранспорта.

Отмечается, что максимальный размер ваучера – 30 тысяч гривен. Программа финансируется из Фонда социального страхования Украины.

"Ваучер на обучение — это не просто финансовая поддержка, а реальный шанс изменить свое будущее. Это возможность найти стабильную работу, увеличить доход, реализовать свой потенциал и уверенно двигаться вперед. Ведь инвестиция в образование — это всегда инвестиция в лучшую жизнь", — подчеркнула директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

Кто может получить ваучер

Согласно сообщению, ваучер могут получить украинцы, имеющие профессионально-техническое или высшее образование, не состоят на учете в центре занятости и не учились за средства Фонда соцстраха от безработицы в течение последних трех лет.

В категории получателей входят:

украинцы в возрасте 45+ со стажем от 15 лет;

участники боевых действий (заявка подается не позднее чем через 3 года после демобилизации);

ВПЛ, лица с инвалидностью;

уволены с военной службы из-за состояния здоровья или сокращения;

бывшие военнопленные;

украинцы, получившие ранения или увечья во время военного положения.

Учеба доступна по 155 профессиям и специальностям в учреждениях, имеющих лицензию Министерства образования и науки Украины, а участники боевых действий имеют приоритет в отраслях экономики и менеджмента.

Подать заявку можно онлайн или лично в ближайшем центре занятости.

Напомним, мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала важным вызовом для экономики, поэтому в Министерстве экономики предложили переквалифицировать женщин в те профессии, представители которых пошли воевать.