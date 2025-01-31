Еще 2 тысячи украинцев смогут учиться за государственные средства: сколько финансов выделено в январе

В январе 2025 года 2 тысячи украинцев получили ваучеры на обучение за счет государства, что позволит получить новую профессию или специальность. Среди наиболее популярных направлений, по которым проводится обучение по ваучеру, – медсестра, повар, водитель. Государство профинансировало их обучение на 12 млн грн.

Об этом сообщает заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Внедренные учебные программы позволяют людям изменить профессию, повысить квалификацию и получить новые навыки, что делает их более конкурентоспособными на рынке труда. Это особенно важно для людей постарше, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и ветеранов, вынужденных искать работу в новых условиях, отметила Бережная.

Украинцы могут получить ваучеры на обучение и освоить одну из 155 профессий.

За первый месяц 2025 было выдано 2 тысячи ваучеров, а государственное финансирование составило 12 миллионов гривен, подчеркнула она.

О специальностях и профессиях

В этом году среди наиболее популярных специальностей и профессий, на которые украинцы получили ваучеры, лидируют:

медсестринство (651 ваучер);

медицина (195);

повар (139);

водитель (100).

В 2024 году ваучеры на обучение получили 23 тысяч граждан, а государство выделило на это 327 миллионов гривен.

В прошлом году больше ваучеров было использовано для обучения по специальностям медсестринства, психологии, дошкольного образования, медицины, а также для овладения профессиями повара, водителя, тракториста и кондитера.

Кто может получить ваучер

Получить ваучер могут отдельные категории граждан, имеющих при этом профессионально-техническое или высшее образование, не зарегистрированные в службе занятости как безработные и не проходившие обучение на средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в течение последних 3-х лет.

В частности, это:

люди старше 45 лет, имеющие страховой стаж более 15 лет;

ветераны, участники боевых действий;

внутренне перемещенные лица;

люди с инвалидностью;

люди, получившие ранения в результате военной агрессии, или прошедшие в плен.

Как получить услугу

выбрать специальность, профессию и место обучения;

подать заявку онлайн на вебсайте Государственной службы занятости или обратиться в любой центр занятости с заявлением и документами (основные – паспорт, ИПН, трудовая книжка, документы об образовании и т.п.).

В течение 90 дней после получения в центре занятости ваучера человек должен заключить договор об учебе с учебным заведением.

Сумма ваучера не может превышать 30280 грн. Если стоимость обучения более дорогая, то работодатель или человек доплачивает разницу самостоятельно.

Ваучер для обучения можно использовать для получения профессии в различных сферах, таких как ИТ-технологии, строительство, транспорт, образование, медицина, сельское хозяйство, социальное обслуживание и другие.

Человек сам выбирает профессию, учебное заведение в пределах Украины и форму обучения (дневную, заочную или дистанционную).

Обучение проводится в учреждениях профессионального, профессионального высшего и высшего образования, а также на предприятиях и учреждениях, имеющих лицензию на предоставление образовательных услуг.

Напомним, мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала важным вызовом для экономики, поэтому в Министерстве экономики предложили переквалифицировать женщин в те профессии, представители которых пошли воевать.