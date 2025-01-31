Ще 2 тисячі українців зможуть навчатися за державний кошт: скільки фінансів виділено у січні

У січні 2025 року 2 тисячі українців отримали ваучери на навчання за рахунок держави, що дозволить їм отримати нову професію або спеціальність. Серед найбільш популярних напрямків, за якими проводиться навчання за ваучером, — медсестра, кухар, водій. Держава профінансувала їхнє навчання на 12 млн грн.

Про це інформує заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Запроваджені навчальні програми дозволяють людям змінити професію, підвищити кваліфікацію та здобути нові навички, що робить їх більш конкурентоспроможними на ринку праці. Це особливо важливо для людей старшого віку, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та ветеранів, які змушені шукати роботу в нових умовах, зазначила Бережна.

Так, українці можуть отримати ваучери на навчання та освоїти одну з 155 професій.

За перший місяць 2025 року було видано 2 тисячі ваучерів, а державне фінансування склало 12 мільйонів гривень, наголосила вона.

Про спеціальності та професії

Цього року серед найбільш популярних спеціальностей та професій, на які українці отримали ваучери, лідирують:

медсестринство (651 ваучер);

медицина (195);

кухар (139);

водій (100).

У 2024 році ваучери на навчання отримали 23 тисячі громадян, а держава виділила на це 327 мільйонів гривень.

Минулого року найбільше ваучерів було використано для навчання за спеціальностями медсестринства, психології, дошкільної освіти, медицини, а також для опанування професій кухаря, водія, тракториста та кондитера.

Хто може отримати ваучер

Отримати ваучер можуть окремі категорії громадян, які при цьому мають професійну-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні та не проходили навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх 3-х років.

Зокрема, це:

люди віком старше 45 років, які мають страховий стаж понад 15 років;

ветерани, учасники бойових дій;

внутрішньо переміщені особи;

люди з інвалідністю;

люди, що отримали поранення внаслідок військової агресії, або пройшли полон.

Як отримати послугу

обрати спеціальність, професію та місце навчання;

подати заявку онлайн на вебсайті Державної служби зайнятості або звернутися до будь-якого центру зайнятості із заявою та документами (основні - паспорт, ІНН, трудова книжка, документи про освіту тощо).

Впродовж 90 днів після отримання в центрі зайнятості ваучера людина має укласти договір про навчання із закладом освіти.

Сума ваучера не може перевищувати 30 280 грн. Якщо вартість навчання дорожча, то роботодавець або людина доплачує різницю самостійно.

Ваучер на навчання можна використати для здобуття професії в різних сферах, таких як ІТ-технології, будівництво, транспорт, освіта, медицина, сільське господарство, соціальне обслуговування та інших.

Людина сама обирає професію, заклад освіти в межах України та форму навчання (денну, заочну чи дистанційну).

Навчання проводиться в закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти, а також на підприємствах і в установах, які мають ліцензію на надання освітніх послуг.

Нагадаємо, мобілізація фахівців до лав ЗСУ стала важливим викликом для економіки, тому у Міністерстві економіки запропонували перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати.