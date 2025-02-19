У 2025 році понад 3300 українців вже отримали ваучери на навчання від Служби зайнятості

З початку 2025 року понад 3300 українців скористалися можливістю отримати ваучер на навчання від Служби зайнятості. Це дозволяє їм опанувати нову професію, підвищити кваліфікацію або адаптуватися до змін на ринку праці.

Про це йдеться на сайті Служби зайнятості.

Серед отримувачів понад 2500 осіб віком за 45 років, понад 440 внутрішньо переміщених осіб, 200 осіб з інвалідністю та 102 учасники бойових дій. Найбільше ваучерів було видано в Дніпропетровській, Хмельницькій та Житомирській областях.

Опитування серед випускників програми показало, що 28% її учасників знайшли роботу, 17% отримали кар’єрне зростання, а 10% змогли підвищити рівень зарплати. Водночас 42% зазначили, що навчання позитивно вплинуло на їхню самооцінку та емоційний стан.

Найпопулярнішими напрямками навчання цього року стали медсестринство, психологія, медицина, кухарська справа, соціальна робота та водіння автотранспорту.

Зазначається, що максимальний розмір ваучера — 30 тисяч гривень. Програма фінансується за рахунок Фонду соціального страхування України.

"Ваучер на навчання — це не просто фінансова підтримка, а реальний шанс змінити своє майбутнє. Це можливість знайти стабільну роботу, збільшити дохід, реалізувати свій потенціал і впевнено рухатися вперед. Адже інвестиція в освіту — це завжди інвестиція в краще життя", — наголосила директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

Хто може отримати ваучер

Згідно з повідомленням, ваучер можуть отримати українці, які мають професійно-технічну або вищу освіту, не перебувають на обліку в центрі зайнятості та не навчалися за кошти Фонду соцстраху від безробіття протягом останніх трьох років.

До категорій отримувачів входять:

українці віком 45+ зі стажем від 15 років;

учасники бойових дій (заявка подається не пізніше ніж через 3 роки після демобілізації);

ВПО, особи з інвалідністю;

звільнені з військової служби через стан здоров’я або скорочення;

колишні військовополонені;

українці, які отримали поранення або каліцтва під час воєнного стану.

Навчання доступне за 155 професіями та спеціальностями у закладах, що мають ліцензію Міністерства освіти і науки України, а учасники бойових дій мають пріоритет у галузях економіки та менеджменту.

Подати заявку можна онлайн або особисто в найближчому центрі зайнятості.

Нагадаємо, мобілізація фахівців до лав ЗСУ стала важливим викликом для економіки, тому у Міністерстві економіки запропонували перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати.