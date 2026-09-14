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Украина соберет больше пшеницы, но экспортирует меньше: как изменились прогнозы для агросектора

пшеница
Урожай пшеницы в Украине вырастет до 26 миллионов тонн / Depositphotos

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в своем сентябрьском отчете улучшило оценку урожая пшеницы в Украине в 2026-2027 маркетинговом году до 26 миллионов тонн.

Как пишет Dilo, об этом говорится в отчете USDA.

Для сравнения, в августе аналитики ведомства прогнозировали производство на уровне 25,4 млн тонн.

Несмотря на увеличение показателей сбора зерна, прогнозируемый объем украинского экспорта был снижен с 13,5 млн. тонн до 12,5 млн. тонн.

В то же время, оценку конечных запасов пшеницы внутри страны существенно повысили — с 4,8 миллиона тонн до 6,1 миллиона тонн.

Мировые тенденции

В целом эксперты USDA оценивают производство пшеницы в 822,43 миллиона тонн, что превышает августовский прогноз на 3,13 миллиона тонн.

В то же время, оценку мирового экспорта уменьшили с 212,71 миллиона тонн до 211,77 миллиона тонн, тогда как конечные мировые запасы выросли с 273,25 миллиона тонн до 276,29 миллиона тонн.

Для Соединенных Штатов Америки прогноз производства оставили неизменным на уровне 41,66 млн тонн с показателем экспорта 21,09 млн тонн.

В Китае оценку урожая также сохранили на отметке 141 млн. тонн, а импортные потребности страны прогнозируют на уровне 6 млн. тонн.

Напомним, осенью в Украине ожидается сокращение посевных площадей под озимые культуры, в том числе под пшеницу. Главными факторами, влияющими на планы аграриев по посевной кампании, является ограничение экспорта и высокая стоимость логистики.

Автор:
Татьяна Бессараб

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