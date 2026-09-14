Україна збере більше пшениці, але експортує менше: як змінилися прогнози для агросектору

Міністерство сільського господарства США (USDA) у своєму вересневому звіті покращило оцінку врожаю пшениці в Україні у 2026–2027 маркетинговому році до 26 мільйонів тонн.

Як пише Dilo,про це йдеться у звіті USDA.

Для порівняння, у серпні аналітики відомства прогнозували виробництво на рівні 25,4 мільйона тонн.

Попри збільшення показників збору зерна, прогнозований обсяг українського експорту було знижено з 13,5 мільйона тонн до 12,5 мільйона тонн.

Водночас оцінку кінцевих запасів пшениці всередині країни суттєво підвищили — з 4,8 мільйона тонн до 6,1 мільйона тонн.

Світові тенденції

Загалом у світі експерти USDA оцінюють виробництво пшениці у 822,43 мільйона тонн, що перевищує серпневий прогноз на 3,13 мільйона тонн.

Водночас оцінку світового експорту зменшили з 212,71 мільйона тонн до 211,77 мільйона тонн, тоді як кінцеві світові запаси зросли з 273,25 мільйона тонн до 276,29 мільйона тонн.

Для Сполучених Штатів Америки прогноз виробництва залишили незмінним на рівні 41,66 мільйона тонн із показником експорту 21,09 мільйона тонн.

У Китаї оцінку врожаю також зберегли на відмітці 141 мільйон тонн, а імпортні потреби країни прогнозують на рівні 6 мільйонів тонн.

Нагадаємо, восени в Україні очікується скорочення посівних площ під озимі культури, зокрема під пшеницю. Головними чинниками, які впливають на плани аграріїв щодо посівної кампанії, є обмеження експорту та висока вартість логістики.