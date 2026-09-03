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Україна скоротила експорт зернових: скільки продали пшениці, кукурудзи та жита

Пшениця
Експорт зернових з України скоротився на 7% / Depositphotos

Станом на 1 вересня 2026 року Україна експортувала 3,73 млн тонн зернових та зернобобових культур у 2026/27 маркетинговому році. Цей показник на 288 тис. тонн, або на 7%, менший порівняно з аналогічним періодом минулого сезону.

Як пише Dilo, про це свідчать дані Мінагрополітики.

Показники за окремими культурами

Зниження загальних обсягів відбулося через скорочення поставок декількох видів збіжжя:

  • експорт пшениці склав 1,68 млн тонн, що на 876 тис. тонн (на 34%) менше, ніж торік; 
  • відвантаження ячменю знизилися на 194 тис. тонн (на 34,5%) і становили 368 тис. тонн; 
  • поставки жита склали 0,2 тис. тонн.

Водночас експорт кукурудзи показав зростання. На зовнішні ринки відвантажено 1,62 млн тонн кукурудзи, що на 768 тис. тонн, або на 83%, перевищує показник аналогічного періоду минулого сезону.

Крім того, з початку 2026/27 маркетингового року Україна експортувала 13,5 тис. тонн борошна, що дорівнює 18 тис. тонн у перерахунку на зерно. Поставки борошна зросли на 4,3 тис. тонн, або на 43%, порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, у серпні 2026 року загальний обсяг експорту агропродукції з України становив близько 2,15 млн т, що на 41,5% менше за показники липня (3,67 млн т). Це найнижчий місячний результат з початку року.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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