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Україна скоротила агроекспорт у серпні до мінімуму: чому впали поставки зерна

пшениця
Експорт агропродукції впав на 41,5% / Shutterstock

У серпні 2026 року загальний обсяг експорту агропродукції з України становив близько 2,15 млн т, що на 41,5% менше за показники липня (3,67 млн т). Це найнижчий місячний результат з початку року. 

Про це пише Dilo.ua, з посиланням на дані "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ)

Загалом за січень–серпень за кордон відвантажили 36,9 млн т агропродукції. Левову частку серпневого експорту — 1,78 млн т (83%) — склали зернові, олійні культури, олії та макуха.

Падіння зернового сегмента 

Головним чинником загального спаду стало скорочення поставок зернових у 2,7 раза — з 2,67 млн т у липні до 988 тис. т у серпні.

Водночас відбулася переорієнтація на олійні культури: їх експорт виріс майже у 3,7 раза — до 329,5 тис. т. 

Експорт зернових та олійних:

  • кукурудзи експортували 305,7 тис. т, що у 4,2 раза менше, ніж попереднього місяця;
  • ячменю — 68,7 тис. т, що у 4,3 раза менше;
  • пшениці — 612,7 тис. т, що на 73% менше;
  • ріпаку — 292,6 тис. т, що у 15,1 раза більше.

Експорт олій та макухи

Експорт рослинних олій у серпні скоротився на 14% — до 279,3 тис. т. Продажі соняшникової олії впали на 43,1% (до 147,1 тис. т), тоді як експорт ріпакової олії зріс у понад 4 рази (до 95,4 тис. т).

Поставки соєвої олії зменшилися на 16% (до 36,6 тис. т). Експорт макухи залишився стабільним — 187,2 тис. т (скорочення на 4%).

Керівник аналітичного відділу УКАБ Максим Гопка підкреслив, що для України зараз критично важливо прискорити вивезення зернових.

За його словами, на ринку залишаються перехідні запаси, а невдовзі розпочнеться активний збір кукурудзи та соняшнику, що додатково посилить навантаження на логістичні маршрути й склади. У вересні аналітики очікують зростання агроекспорту до 2,0–2,1 млн т.

Нагадаємо, Україна суттєво наростила залізничний експорт олії. В серпні “Укрзалізниця” перевезла за кордон 89,3 тис. тонн продукції, що на 52% більше, ніж за аналогічний період торік.

Автор:
Тетяна Бесараб

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