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Зерновий експорт через Польщу зріс у чотири рази за добовим показником

вагони
Вантажопотік через українсько-польський кордон зріс у серпні / Depositphotos

У серпні середньодобовий обсяг передачі вагонів через українсько-польський кордон зріс до 1012 одиниць, що на 7,9% більше, ніж у липні. Загалом за місяць через прикордонні переходи перевезли 1,747 млн тонн вантажів, найбільше  через стик Ізов - Грубешув.

Як пише Dilo, про це інформує RAIL.insider.

Україна наростила вантажоперевезення

У серпні середньодобовий обсяг передачі вагонів через прикордонні переходи між Україною та Польщею зріс до 1012 одиниць. Це на 74 вагони, або 7,9%, більше за показник липня.

За оперативними даними, загальний обсяг вантажів, переданих через українсько-польські прикордонні переходи у серпні, становив 1,747 млн тонн. Порівняно з липнем показник збільшився на 215 тис. тонн.

В експортному сполученні за місяць передали 987 тис. тонн вантажів, в імпортному — 760 тис. тонн.

Які переходи лідирують

Найбільший обсяг вантажів припав на залізничний перехід Ізов-Грубешув. У серпні через нього передали 878 тис. тонн, або 15 336 вагонів.

Ще 496 тис. тонн вантажів, що відповідає 9493 вагонам, пройшли через перехід Мостиська II—Медика.

Через стик Ягодин-Дорогуськ передали 359 тис. тонн, або 6341 вагон. На перехід Рава-Руська-Верхрата припало майже 14 тис. тонн вантажів — 197 вагонів.

У середньому через Ізов—Грубешув щодоби передавали 495 вагонів, що на 43 більше, ніж у липні. На переході Мостиська II—Медика цей показник становив 306 вагонів на добу, збільшившись на сім.

Ягодин-Дорогуськ у середньому пропускав 205 вагонів щодня - на 23 більше, ніж місяцем раніше. Через Рава-Руська-Верхрата передавали шість вагонів на добу, що на один вагон більше за липневий показник.

Руда, контейнери та зерно

Найбільші обсяги передачі припали на три основні категорії вантажів:

  • руда - 393 тис. тонн;
  • контейнерні вантажі - 317 тис. тонн;
  • зернові - 118 тис. тонн.

Найпомітніше у серпні зріс показник експорту зернових. За місяць середньодобова передача таких вантажів збільшилася на 43 вагони — з 14 у липні до 57 вагонів у серпні.

Таким чином, загальний вантажопотік через українсько-польський залізничний кордон у серпні продемонстрував зростання як за обсягом переданих вантажів, так і за кількістю вагонів.

Нагадаємо, Україна суттєво наростила залізничний експорт олії. В серпні “Укрзалізниця” перевезла за кордон 89,3 тис. тонн продукції, що на 52% більше, ніж за аналогічний період торік.

Автор:
Ольга Опенько

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