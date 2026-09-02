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Зерновой экспорт через Польшу вырос в четыре раза по суточному показателю

вагоны
Грузопоток через украинско-польскую границу вырос в августе / Depositphotos

В августе среднесуточный объем передачи вагонов через украинско-польскую границу вырос до 1012 единиц, что на 7,9% больше, чем в июле. Всего за месяц через пограничные переходы перевезли 1,747 млн тонн грузов, больше всего через стык Изов – Грубешув.

Как пишет Dilo.ua, об этом информирует RAIL.insider.

Украина нарастила грузоперевозки

В августе среднесуточный объем передачи вагонов через пограничные переходы между Украиной и Польшей вырос до 1012 единиц. Это на 74 вагона, или 7,9%, больше показателя июля.

По оперативным данным, общий объем грузов, переданных через украинско-польские пограничные переходы в августе, составил 1,747 млн тонн. В сравнении с июлем показатель увеличился на 215 тыс. тонн.

В экспортном сообщении за месяц передали 987 тыс. тонн грузов, в импортном - 760 тыс. тонн.

Какие переходы лидируют

Наибольший объем грузов пришелся на железнодорожный переход Изов-Грубешув . В августе через него было передано 878 тыс. тонн, или 15 336 вагонов.

Еще 496 тыс. тонн грузов, что соответствует 9493 вагонам, прошли через переход Мостиска II-Медика.

Через стык Ягодин-Дорогуск передали 359 тыс. тонн или 6341 вагон. На переход Рава-Русская-Верхрат пришлось почти 14 тыс. тонн грузов - 197 вагонов.

В среднем через Изов-Грубешув ежесуточно передавали 495 вагонов, что на 43 больше, чем в июле. На переходе Мостиска II-Медика этот показатель составлял 306 вагонов в сутки, увеличившись на семь.

Ягодин-Дорогуск в среднем пропускал 205 вагонов ежедневно – на 23 больше, чем месяцем ранее. Через Рава-Русская-Верхрата передавали шесть вагонов в сутки, что на один вагон больше июльского показателя.

Рыжая, контейнеры и зерно

Наибольшие объемы передачи пришлись на три основных категории грузов:

  • руда – 393 тыс. тонн;
  • контейнерные грузы - 317 тыс. тонн ;
  • зерновые – 118 тыс. тонн.

Заметнее всего в августе возрос показатель экспорта зерновых. За месяц среднесуточная передача таких грузов увеличилась на 43 вагона – с 14 в июле до 57 вагонов в августе.

Таким образом, общий грузопоток через украинско-польскую железнодорожную границу в августе продемонстрировал рост как по объему переданных грузов, так и по количеству вагонов.

Напомним, Украина существенно нарастила железнодорожный экспорт масла. В августе "Укрзализныця" перевезла за границу 89,3 тыс. тонн продукции, что на 52% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Автор:
Ольга Опенько

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