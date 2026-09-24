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В "Армия+" добавили новый способ входа: приложение подключили к BankID НБУ

Армия+, BankID НБУ, военнослужащая
В "Армия+" заработала авторизация через BankID НБУ / НБУ

В мобильном приложении "Армия+" появилась авторизация через систему BankID Национального банка Украины. Ранее войти в приложение можно только через интегрированную систему электронной идентификации государственного портала "Действие".

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Как изменится авторизация

Теперь пользователи "Армия+" могут проходить авторизацию непосредственно через BankID НБУ. По данным Национального банка, это должно сократить количество действий при входе в приложение.

"Одна из задач государства – обеспечить граждан удобным, надежным и безопасным доступом к цифровым услугам. Подключение мобильного приложения "Армия+" непосредственно к Системе BankID НБУ – важный шаг в этом направлении. Ведь авторизация в нем для военнослужащих станет еще проще", – отметила заместитель директора Департамента платежных систем и инноваций.

Министерство обороны является участником Системы BankID НБУ как некоммерческий абонент – поставщик услуг.

Что такое BankID НБУ

BankID НБУ используется для дистанционной электронной идентификации пользователей при получении цифровых услуг. Система позволяет подтвердить лицо через банки, подключенные к нему.

Минобороны подключилось к системе в августе 2024 года.

Ранее сообщалось, что в системе BankID НБУ с 24 июня 2026 года возобновляются тарифы на услуги, предоставляемые Национальным банком Украины коммерческим абонентам. Речь идет о подключении к системе и обработке успешных электронных идентификаций пользователей.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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