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Google впервые опробует ИИ-чипы в космосе: что будут тестировать и зачем это нужно

Google
Google готовит первое орбитальное испытание ИИ-чипов / Unsplash

Google планирует запустить прототип спутника для первого орбитального испытания проекта Suncatcher. Компания проверит, могут ли ее чипы для искусственного интеллекта стабильно работать в условиях низкой околоземной орбиты.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Что будут тестировать

Миссию планируется провести при запуске Transporter-18 компании SpaceX в партнерстве со спутниковой компанией Planet Labs. Прототип спутника оснастят тензорными процессорами Google.

На орбите компания проверит, как оборудование переносит погрузку во время запуска, космическое излучение и экстремальные температуры. Радиация может вызывать ошибки в работе электроники, в частности так называемые опрокидывания битов, когда изменяются значения данных.

Google уже тестировала свои TPU во время выполнения ИИ нагрузок на объекте Калифорнийского университета в Дэвисе. Однако компания считает орбитальные испытания необходимыми для проверки работы оборудования непосредственно в космосе.

Отдельно Google оценит систему охлаждения чипов. В вакууме невозможно использовать обычное охлаждение воздушным потоком, поэтому компания будет совмещать тепловые трубки с радиаторами.

Далее специалисты Suncatcher должны исследовать возможность размещения больших вычислительных мощностей для ИИ на орбите. Среди потенциальных преимуществ такого подхода – доступ к солнечному свету в течение значительной части времени и отсутствие зависимости от наземных энергетических ограничений.

В то же время, эксперты отмечают, что технология пока сталкивается с высокой стоимостью запусков, инженерными ограничениями и проблемами масштабного производства спутников.

Напомним, OpenAI сотрудничает со своими главными конкурентами — Anthropic и Google DeepMind — над мерами по безопасности искусственного интеллекта на фоне роста беспокойства экономическими и угрозами безопасности со стороны технологии.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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