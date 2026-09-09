Google инвестирует €13 млрд в инфраструктуру искусственного интеллекта в Финляндии

Американская корпорация Alphabet, материнская компания Google, готовит крупнейшую инвестицию в Европе: компания вложит не менее 13 млрд евро (15,1 млрд долларов) в развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта в Финляндии.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

В течение следующих двух лет инвестиции будут направлены на строительство трех новых дата-центров в северных городах Каяани, Мухос и Ваала, а также на расширение действующего комплекса в городе Гамина на юго-востоке страны. Проекты снабдят работой около 16 000 строителей.

Почему технологический гигант выбрал Финляндию

Новые площадки дополнят масштабное расширение вычислительных мощностей в стране, где общая стоимость запланированных и реализуемых проектов уже достигает около 43 млрд евро:

Климат и экология: холодный климат Финляндии минимизирует затраты на охлаждение серверов, а отработанное тепло будут направлять на обогрев жилых домов. Кроме того, 96% электроэнергии в стране производят без выбросов углерода – преимущественно на АЭС и из возобновляемых источников;

Энергетические контракты: финская энергетическая компания Fortum заключила 22-летнее соглашение с Google, по которому будет продавать корпорации до 50% генерации атомной электростанции "Ловийса" в 2030-2049 годах. После этой новости акции Fortum выросли более чем на 11%;

Стабильность сети: для балансировки энергосистемы Google построит аккумулятор на 94 МВт в Каяане и заключит новые контракты на закупку ветровой энергии, а связь для центров обеспечат Nokia и телеком-оператор Elisa;

Поддержка экономики: инвестиции поддержат экономику Финляндии, которая страдает падением торговли с РФ, жесткой фискальной политики и безработицы, что превысило 10% и стало самым высоким в Евросоюзе.

Напомним, Google впервые испытал отрицательный денежный поток из-за расходов на ИИ. Во втором квартале дефицит свободного денежного потока компании составил 5,9 млрд долларов, что стало первым подобным случаем с момента выхода технологического гиганта на биржу из-за массированных капиталовложений в инфраструктуру.