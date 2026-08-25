Google запустил Gemini для юристов: какие задачи будут выполнять ИИ-агенты

Компания Google представила новую платформу Gemini Enterprise for Legal, разработанную специально для юридических фирм. Она автоматизирует рутинные и сложные аналитические задачи с помощью ИИ-агентов и защищенного подключения к ведущим правовым базам данных.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Как работает Gemini Enterprise for Legal

Новый плагин включает в себя интеграцию с юридическим программным обеспечением и набор автономных ИИ-агентов. Они могут выполнять специализированные правовые и административные функции без постоянного контроля со стороны человека. Платформа подключается к системам Thomson Reuters, разработчику разработки Harvey, компании LexisNexis и другим.

По словам представителей Google Cloud, платформа создана гибкой для того, чтобы фирмы могли самостоятельно выбирать нужные модели искусственного интеллекта.

"Платформа позволяет выбирать среди моделей искусственного интеллекта, встроенных в систему", - директор из продуктов Google Cloud Амрита Мегрок.

К сотрудничеству над разработкой были привлечены многие юридические фирмы, в частности Weil Gotshal, Cleary Gottlieb, Freshfields и Williams & Connolly.

"Клиенты все чаще ожидают, что их юристы будут использовать искусственный интеллект и будут пользоваться его эффективностью", - соуправляющий партнер Weil Gotshal Джонатан Солер.

Конкуренция на рынке ИИ

Компании по искусственному интеллекту, включая Anthropic, также расширили свои предложения для предприятий в последние месяцы, в том числе в юридическом секторе. Отчет Deloitte за 2026 год о внедрении искусственного интеллекта в юридической отрасли показал, что юридические фирмы с готовностью инвестируют в эту технологию в рамках трансформации, которая все еще находится на ранних стадиях.

Конкуренцию Google в этой сфере составляют Anthropic и Thomson Reuters, которая запустила собственную языковую модель Thomson 1.0, обученную на контенте баз данных Reuters и Westlaw.

Напомним, 14 августа компания Alphabet выпустила модель искусственного интеллекта Gemini 3.7 Flash, предназначенную для написания программного кода и автоматизации многошаговых бизнес-процессов.