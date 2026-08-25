Google запустив Gemini для юристів: які завдання виконуватимуть ШІ-агенти

Компанія Google представила нову платформу Gemini Enterprise for Legal, розроблену спеціально для юридичних фірм. Вона автоматизує рутинні та складні аналітичні завдання за допомогою ШІ-агентів і захищеного підключення до провідних правових баз даних.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Як працює Gemini Enterprise for Legal

Новий плагін включає інтеграцію з юридичним програмним забезпеченням і набір автономних ШІ-агентів. Вони здатні виконувати спеціалізовані правові та адміністративні функції без постійного контролю з боку людини. Платформа підключається до систем Thomson Reuters, розробника розробки Harvey, компанії LexisNexis та інших.

За словами представників Google Cloud, платформа створена гнучкою для того, щоб фірми могли самостійно обирати потрібні моделі штучного інтелекту.

"Платформа дозволяє вибирати серед моделей штучного інтелекту, вбудованих у систему", — директорка з продуктів Google Cloud Амріта Мегрок.

До співпраці над розробкою були залучені юридичні фірми, зокрема Weil Gotshal, Cleary Gottlieb, Freshfields та Williams & Connolly.

"Клієнти дедалі частіше очікують, що їхні юристи використовуватимуть штучний інтелект та користуватимуться його ефективністю", — співкеруючий партнер Weil Gotshal Джонатан Солер.

Конкуренція на ринку ШІ

Компанії зі штучного інтелекту, включаючи Anthropic, також розширили свої пропозиції для підприємств в останні місяці, зокрема в юридичному секторі. Звіт Deloitte за 2026 рік про впровадження штучного інтелекту в юридичній галузі показав, що юридичні фірми охоче інвестують у цю технологію в рамках трансформації, яка все ще перебуває на ранніх стадіях.

Конкуренцію Google у цій сфері складають Anthropic та Thomson Reuters, яка зокрема запустила власну мовну модель Thomson 1.0, навчену на контенті баз даних Reuters і Westlaw.

Нагадаємо, 14 серпня компанія Alphabet випустила модель штучного інтелекту Gemini 3.7 Flash, призначену для написання програмного коду та автоматизації багатокрокових бізнес-процесів.