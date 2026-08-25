Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,71

+0,05

EUR

52,16

--0,09

Готівковий курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,20

52,00

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Google запустив Gemini для юристів: які завдання виконуватимуть ШІ-агенти

Google Gemini
Google розширив платформу Gemini Enterprise для юристів

Компанія Google представила нову платформу Gemini Enterprise for Legal, розроблену спеціально для юридичних фірм. Вона автоматизує рутинні та складні аналітичні завдання за допомогою ШІ-агентів і захищеного підключення до провідних правових баз даних.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Як працює Gemini Enterprise for Legal

Новий плагін включає інтеграцію з юридичним програмним забезпеченням і набір автономних ШІ-агентів. Вони здатні виконувати спеціалізовані правові та адміністративні функції без постійного контролю з боку людини. Платформа підключається до систем Thomson Reuters, розробника розробки Harvey, компанії LexisNexis та інших.

За словами представників Google Cloud, платформа створена гнучкою для того, щоб фірми могли самостійно обирати потрібні моделі штучного інтелекту.

"Платформа дозволяє вибирати серед моделей штучного інтелекту, вбудованих у систему", — директорка з продуктів Google Cloud Амріта Мегрок.

До співпраці над розробкою були залучені юридичні фірми, зокрема Weil Gotshal, Cleary Gottlieb, Freshfields та Williams & Connolly.

"Клієнти дедалі частіше очікують, що їхні юристи використовуватимуть штучний інтелект та користуватимуться його ефективністю", — співкеруючий партнер Weil Gotshal Джонатан Солер.

Конкуренція на ринку ШІ

Компанії зі штучного інтелекту, включаючи Anthropic, також розширили свої пропозиції для підприємств в останні місяці, зокрема в юридичному секторі. Звіт Deloitte за 2026 рік про впровадження штучного інтелекту в юридичній галузі показав, що юридичні фірми охоче інвестують у цю технологію в рамках трансформації, яка все ще перебуває на ранніх стадіях.   

Конкуренцію Google у цій сфері складають Anthropic та Thomson Reuters, яка зокрема запустила власну мовну модель Thomson 1.0, навчену на контенті баз даних Reuters і Westlaw.

Нагадаємо, 14 серпня компанія Alphabet випустила модель штучного інтелекту Gemini 3.7 Flash, призначену для написання програмного коду та автоматизації багатокрокових бізнес-процесів. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності