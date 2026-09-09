Google інвестує €13 млрд в інфраструктуру штучного інтелекту у Фінляндії

Американська корпорація Alphabet, материнська компанія Google, готує найбільшу інвестицію в Європі: компанія вкладе щонайменше 13 млрд євро (15,1 млрд доларів) у розбудову інфраструктури для штучного інтелекту у Фінляндії.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Протягом наступних двох років інвестиції спрямують на будівництво трьох нових дата-центрів у північних містах Каяані, Мухос та Ваала, а також на розширення чинного комплексу в місті Гаміна на південному сході країни. Проєкти забезпечать роботою близько 16 000 будівельників.

Чому технологічний гігант обрав Фінляндію

Нові майданчики доповнять масштабне розширення обчислювальних потужностей у країні, де загальна вартість запланованих і реалізованих проєктів уже сягає близько 43 млрд євро:

Клімат та екологія: холодний клімат Фінляндії мінімізує витрати на охолодження серверів, а відпрацьоване тепло спрямовуватимуть на обігрів житлових будинків. Крім того, 96% електроенергії в країні виробляють без викидів вуглецю — переважно на АЕС та з відновлюваних джерел;

Енергетичні контракти: фінська енергетична компанія Fortum уклала 22-річну угоду з Google, за якою продаватиме корпорації до 50% генерації атомної електростанції "Ловійса" у 2030–2049 роках. Після цієї новини акції Fortum зросли на понад 11%;

Стабільність мережі: для балансування енергосистеми Google побудує акумуляторну систему на 94 МВт у Каяані та укладе нові контракти на закупівлю вітрової енергії, а зв'язок для центрів забезпечать Nokia та телеком-оператор Elisa;

Підтримка економіки: інвестиції підтримають економіку Фінляндії, яка потерпає від падіння торгівлі з РФ, жорсткої фіскальної політики та безробіття, що перевищило 10% і стало найвищим у Євросоюзі.

Нагадаємо, Google уперше зазнав від'ємного грошового потоку через витрати на ШІ. У другому кварталі дефіцит вільного грошового потоку компанії становив 5,9 млрд доларів, що стало першим таким випадком з моменту виходу технологічного гіганта на біржу через масовані капіталовкладення в інфраструктуру.