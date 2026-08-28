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Экспорт грузов из-за железнодорожных переходов с Венгрией существенно вырос

поезда
Экспорт из-за железнодорожных переходов с Венгрией вырос / Depositphotos

Передачи грузов через украинско-венгерские железнодорожные переходы выросли на 54% по сравнению с июлем - до 267 тыс. тонн. Основную часть составляли экспортные грузы, в том числе руда, зерно и растительное масло.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует RAIL.insider.

Грузопоток через Венгрию

Среднесуточный объем передачи составил 165,7 вагона. По сравнению с июлем показатель увеличился на 55,7 вагона в сутки или на 54%.

Наибольшую долю в объемах передачи занимает руда – в августе ее экспортировали 121 тыс. тонн. Среднесуточное количество вагонов с рудой выросло с 34,6 в июле до 66.

Еще 74 тыс. тонн пришлось на зерновые грузы. Среднесуточный объем передачи вагонов с зерном увеличился до 46,5 единицы.

Также через украино-венгерские пограничные переходы перевезли 16 тыс. тонн масла. Среднесуточная передача вагонов с этим грузом выросла с 3,5 до 9,7 единицы.

Наибольший рост - на переходе Батево-Еперешке

Самый существенный рост был зафиксирован на пограничном переходе Батево—Еперешке. Среднесуточный объем передачи здесь увеличился на 49,5 вагона или на 83,2%. В общей сложности через этот стык за 27 суток августа передали 185 тыс. тонн грузов.

Основным грузом остается рыжая. В августе через Батево—Еперешке начали передавать зерновые, тогда как в июле таких перевозок не было. В настоящее время через переход уже прошли 104 вагона с зерном, или 7,3 тыс. тонн.

На стыке Чоп-Захонь также зафиксировали рост. Среднесуточный объем передачи увеличился на 6,2 вагона или 13%. Общий объем перевозок через этот переход составил 82 тыс. тонн.

Основной категорией грузов на Чоп-Захонь зерновые - за 27 суток августа через переход передали 67 тыс. тонн зерна.

Напомним, грузопоток из-за железнодорожных переходов с Польшей упал до 9,7 млн тонн. За первые семь месяцев 2026 г. объемы передачи грузов сократились на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Автор:
Ольга Опенько

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