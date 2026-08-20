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Грузопоток через Польшу упал до 9,7 млн тонн: на каких переходах больше всего снизились объемы

грузовые вагоны
Грузопоток через Польшу упал до 9,7 млн тонн / Dertoit Free Press

В январе-июле 2026 года через железнодорожные пограничные переходы между Украиной и Польшей передали 9,75млн тонн грузов. Это на 7% меньше, чем за аналогичный период 2025года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает RAIL.insider.

Какие переходы использовали

Наибольший объем пришелся на переход Изов-Грубешув – 4 млн 676 тыс. т. По сравнению с прошлым годом показатель уменьшился на 17%.

Через Мостиска II-Медика передали 2 млн 982 тыс. т грузов - на 12% больше, чем за семь месяцев 2025 года.

На переходе Ягодин—Дорогуск объем составил 2 млн 31 тыс. т, что на 3% больше показателя прошлого года.

Наибольшее падение зафиксировали на направлении Рава-Русская-Верхрата. За семь месяцев через него передали 59 тыс. т грузов — на 73% меньше, чем в прошлом.

Что перевозили

Больше всего пришлось на нефть и нефтепродукты — 2 млн 327 тыс. т. Далее следуют:

  • другие грузы - 2 млн 107 тыс. т;
  • железная и марганцевая руда – 1 млн 744 тыс. т;
  • строительные материалы - 815 тыс. т;
  • черные металлы – 791 тыс. т;
  • зерновые – 525 тыс. т.

Ранее сообщалось, что железнодорожный грузопоток между Украиной и Словакией сократился на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,61 млн. тонн.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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