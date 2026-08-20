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Грузопоток через Польшу упал до 9,7 млн тонн: на каких переходах больше всего снизились объемы
В январе-июле 2026 года через железнодорожные пограничные переходы между Украиной и Польшей передали 9,75млн тонн грузов. Это на 7% меньше, чем за аналогичный период 2025года.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает RAIL.insider.
Какие переходы использовали
Наибольший объем пришелся на переход Изов-Грубешув – 4 млн 676 тыс. т. По сравнению с прошлым годом показатель уменьшился на 17%.
Через Мостиска II-Медика передали 2 млн 982 тыс. т грузов - на 12% больше, чем за семь месяцев 2025 года.
На переходе Ягодин—Дорогуск объем составил 2 млн 31 тыс. т, что на 3% больше показателя прошлого года.
Наибольшее падение зафиксировали на направлении Рава-Русская-Верхрата. За семь месяцев через него передали 59 тыс. т грузов — на 73% меньше, чем в прошлом.
Что перевозили
Больше всего пришлось на нефть и нефтепродукты — 2 млн 327 тыс. т. Далее следуют:
- другие грузы - 2 млн 107 тыс. т;
- железная и марганцевая руда – 1 млн 744 тыс. т;
- строительные материалы - 815 тыс. т;
- черные металлы – 791 тыс. т;
- зерновые – 525 тыс. т.
Ранее сообщалось, что железнодорожный грузопоток между Украиной и Словакией сократился на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,61 млн. тонн.