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Вантажопотік через Польщу впав до 9,7 млн тонн: на яких переходах найбільше знизились обсяги

вантажні вагони
Вантажопотік через Польщу впав до 9,7 млн тонн / Dertoit Free Press

У січні–липні 2026 року через залізничні прикордонні переходи між Україною та Польщею передали 9,75 млн тонн вантажів. Це на 7% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє RAIL.insider.

Які переходи використовували 

Найбільший обсяг припав на перехід Ізов—Грубешув — 4 млн 676 тис. т. Порівняно з минулим роком показник зменшився на 17%.

Через Мостиська ІІ—Медика передали 2 млн 982 тис. т вантажів — на 12% більше, ніж за сім місяців 2025 року.

На переході Ягодин—Дорогуськ обсяг становив 2 млн 31 тис. т, що на 3% більше за показник минулого року.

Найбільше падіння зафіксували на напрямку Рава-Руська—Верхрата. За сім місяців через нього передали 59 тис. т вантажів — на 73% менше, ніж торік.

Що перевозили

Найбільше припало на нафту та нафтопродукти — 2 млн 327 тис. т. Далі йдуть:

  • інші вантажі — 2 млн 107 тис. т; 
  • залізна та марганцева руда — 1 млн 744 тис. т; 
  • будівельні матеріали — 815 тис. т; 
  • чорні метали — 791 тис. т; 
  • зернові — 525 тис. т.

Раніше повідомлялося, що залізничний вантажопотік між Україною та Словаччиною скоротився на 1,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 5,61 млн тонн.  

Автор:
Тетяна Ковальчук

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