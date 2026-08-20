Вантажопотік через Польщу впав до 9,7 млн тонн: на яких переходах найбільше знизились обсяги

У січні–липні 2026 року через залізничні прикордонні переходи між Україною та Польщею передали 9,75 млн тонн вантажів. Це на 7% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє RAIL.insider.

Які переходи використовували

Найбільший обсяг припав на перехід Ізов—Грубешув — 4 млн 676 тис. т. Порівняно з минулим роком показник зменшився на 17%.

Через Мостиська ІІ—Медика передали 2 млн 982 тис. т вантажів — на 12% більше, ніж за сім місяців 2025 року.

На переході Ягодин—Дорогуськ обсяг становив 2 млн 31 тис. т, що на 3% більше за показник минулого року.

Найбільше падіння зафіксували на напрямку Рава-Руська—Верхрата. За сім місяців через нього передали 59 тис. т вантажів — на 73% менше, ніж торік.

Що перевозили

Найбільше припало на нафту та нафтопродукти — 2 млн 327 тис. т. Далі йдуть:

інші вантажі — 2 млн 107 тис. т;

залізна та марганцева руда — 1 млн 744 тис. т;

будівельні матеріали — 815 тис. т;

чорні метали — 791 тис. т;

зернові — 525 тис. т.

Раніше повідомлялося, що залізничний вантажопотік між Україною та Словаччиною скоротився на 1,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 5,61 млн тонн.