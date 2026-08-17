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Вантажопотік через Словаччину скорочується: за сім місяців передали 5,6 млн тонн

Вантажні вагони
Вантажопотік через Словаччину скорочується / Укрзалізниця

За сім місяців 2026 року залізничний вантажопотік між Україною та Словаччиною скоротився на 1,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 5,61 млн тонн. Напрямок залишається значною мірою залежним від перевезень залізної та марганцевої руди, на яку припадає понад 80% усього обсягу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення RAIL.insider.

Порівняно із січнем-липнем 2025 року через українсько-словацькі переходи передали приблизно на 62 тис. тонн вантажів менше. Таким чином, після семи місяців року напрямок поки не вийшов на зростання.

Найбільшим вантажем залишається залізна та марганцева руда — за сім місяців через кордон передали 4,5 млн тонн.

Інші основні категорії значно поступаються руді:

  • зернові вантажі — 326,1 тис. тонн;
  • мінеральні будівельні матеріали — 146,5 тис. тонн.

Динаміка зернових перевезень протягом року була нерівномірною. У травні середньодобова передача зерна до Словаччини знижувалася, тоді як у червні показник зріс до 25,4 вагона на добу.

Для українських експортерів словацький напрямок залишається одним із маршрутів виходу на ринок ЄС, однак загальний обсяг перевезень поки дещо відстає від торішнього. Водночас структура вантажопотоку свідчить про його високу залежність від експорту руди.

Нагадаємо, у червні "Укрзалізниця" наростила передачу зерна до Словаччини — середньодобовий показник зріс до 25,4 вагона.

Автор:
Тетяна Гойденко

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