Грузопоток через Словакию сокращается: за семь месяцев передали 5,6 млн тонн

За семь месяцев 2026 года железнодорожный грузопоток между Украиной и Словакией сократился на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 5,61 млн. тонн. Направление остается в значительной степени зависимым от перевозок железной и марганцевой руды, на которую приходится более 80% всего объема.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение RAIL.insider.

По сравнению с январем-июлем 2025 через украинско-словацкие переходы передали примерно на 62 тыс. тонн грузов меньше. Таким образом, после семи месяцев года направление пока не вышло на рост.

Самым большим грузом остается железная и марганцевая руда — через семь месяцев через границу передали 4,5 млн тонн.

Другие основные категории значительно уступают рыжим:

зерновые грузы – 326,1 тыс. тонн;

минеральные строительные материалы – 146,5 тыс. тонн.

Динамика зерновых перевозок в течение года была неравномерной. В мае среднесуточная передача зерна в Словакию снижалась, в то время как в июне показатель вырос до 25,4 вагона в сутки.

Для украинских экспортеров словацкое направление остается одним из маршрутов выхода на рынок ЕС, однако общий объем перевозок пока несколько отстает от прошлогоднего. В то же время структура грузопотока свидетельствует о его высокой зависимости от экспорта руды.

Напомним, в июне "Укрзализныця" нарастила передачу зерна в Словакию - среднесуточный показатель вырос до 25,4 вагона.