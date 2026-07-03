Падение темпов на 1900 вагонов: выгрузка зерна в одесские порты стремительно падает

В Украине продолжает снижаться показатель суточной выгрузки вагонов с зерновыми грузами в портах Большой Одессы.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил заместитель директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев, пишет АПК-Информ.

По его словам, на 2 июля среднесуточный показатель выгрузки в одесских портах зафиксировался на отметке 1054 единицы, что на 12 вагонов меньше, чем неделей ранее.

В то же время общее количество вагонов с зерном, которые сейчас двигаются в направлении Большой Одессы, продемонстрировало значительно более существенное падение.

За неделю этот показатель уменьшился сразу на 1985 единиц - до 5,136 тысяч вагонов. Параллельно с этим зафиксирован спад темпов погрузки на железнодорожной сети.

Среднесуточная нагрузка в направлении портов Большой Одессы за указанный отчетный период просела на 718 единиц и в настоящее время составляет всего 468 вагонов в сутки.

В отличие от Одесщины, портовая инфраструктура Дуная продемонстрировала незначительное оживление железнодорожной логистики. Средний показатель выгрузки вагонов с зерном в дунайских гаванях по сравнению с прошлой неделей вырос на 11 единиц, достигнув 50 вагонов в сутки.

Несмотря на рост выгрузки, общее количество вагонов, направляющихся в порты Дуная, критически уменьшилось. Этот объем оценивался в 39 единиц, что свидетельствует о падении на 97 вагонов по сравнению с предыдущей неделей.

Напомним, по итогам апреля зафиксирован рост объемов передачи зерновых грузов через украино-венгерские железнодорожные пограничные переходы.