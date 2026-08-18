Более половины проверенных экипажей дронов-перехватчиков не сбили ни одной цели в 2026 году

Более половины из более чем 300 проанализированных экипажей дронов-перехватчиков Воздушных сил не сбили ни одного российского ударного беспилотника в течение года работы.

Об этом говорится в статье Delo.ua "До 50 раз дешевле "Шахеда": как Украина масштабировала новый рынок дроновой ПВО".

Из более 300 экипажей 170 в год не сбили ни одного "шахеда", тогда как только 66 смогли уничтожить более десяти таких беспилотников, рассказывал заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров.

Еще более показательными стали результаты отдельной проверки в одной из областей: из 28 экипажей 24 в течение года не уничтожили ни одного дрона.

Низкие показатели значительной части экипажей объясняются прежде всего тем, что многие были созданы недавно и еще приобретают опыт, объяснял начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат. Опытные подразделения при этом демонстрируют значительно более высокую результативность.

Эти данные показывают, что масштабирование дроновой ПВО зависит не только от количества производимых перехватчиков. Для эффективной работы системы необходимы подготовленные экипажи, сенсоры, связь и организация взаимодействия между подразделениями.

Напомним, ранее Delo.ua сообщало, что Украина удвоила поставки дронов-перехватчиков в 2026 году.