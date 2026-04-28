Украина удвоила поставки дронов-перехватчиков в 2026 году

Украина значительно нарастила поставки дронов-перехватчиков: с начала 2026 года их передали войску уже вдвое больше, чем за весь прошлый год.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Дроны против шахедов

Снабжение осуществляется сразу через несколько направлений:

прямые контракты Агентства оборонных закупок;

программу "Армия дронов. Бонус";

маркетплейс вооружения DOT-Chain Defence.

Такой подход позволяет не только обеспечить непрерывность поставок, но значительно увеличить их объемы.

Дроны-перехватчики уже подтвердили свою эффективность в боевых условиях. Они существенно усиливают противовоздушную оборону и снижают нагрузку на ракетные системы, позволяя сосредоточить их на уничтожении ракет.

Так называемые "антишахедные" дроны стали технологическим ответом на действия противника. Они значительно дешевле ракет и даже самых враждебных дронов, что делает их эффективным инструментом с точки зрения затрат.

Результаты уже заметны: только в марте было уничтожено более 33 тысяч вражеских беспилотников разных типов.

Минобороны планирует и дальше масштабировать поставки. Защита неба определена одним из ключевых приоритетов оборонной стратегии. Для этого в составе Воздушных сил впервые создано отдельное командование "малой" ПВО, отвечающее за развитие направления дронов-перехватчиков.

Главная цель – обеспечить стабильные поставки таких систем и усилить защиту гражданского населения от атак дронов.

Напомним, Украина также предложила Германии заключить двустороннее соглашение по производству дронов, ракет и оборонного софта. Стороны уже переходят к практической работе над инициативой.