Україна подвоїла постачання дронів-перехоплювачів у 2026 році

Україна значно наростила постачання дронів-перехоплювачів: з початку 2026 року їх передали війську вже вдвічі більше, ніж за весь минулий рік.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Дрони проти шахедів

Постачання здійснюється одразу через кілька напрямів:

прямі контракти Агенції оборонних закупівель;

програму "Армія дронів.Бонус";

маркетплейс озброєння DOT-Chain Defence.

Такий підхід дозволяє не лише забезпечити безперервність поставок, а й значно збільшити їхні обсяги.

Дрони-перехоплювачі вже підтвердили свою ефективність у бойових умовах. Вони суттєво підсилюють протиповітряну оборону та знижують навантаження на ракетні системи, дозволяючи зосередити їх на знищенні ракет.

Так звані "антишахедні" дрони стали технологічною відповіддю на дії противника. Вони значно дешевші за ракети і навіть за самі ворожі дрони, що робить їх ефективним інструментом з точки зору витрат.

Результати вже помітні: лише у березні було знищено понад 33 тисячі ворожих безпілотників різних типів.

Міноборони планує й надалі масштабувати постачання. Захист неба визначено одним із ключових пріоритетів оборонної стратегії. Для цього у складі Повітряних сил вперше створено окреме командування "малої" ППО, яке відповідає за розвиток напрямку дронів-перехоплювачів.

Головна мета - забезпечити стабільне постачання таких систем і посилити захист цивільного населення від атак дронів.

Нагадаємо, Україна також запропонувала Німеччині укласти двосторонню угоду щодо виробництва дронів, ракет і оборонного софту. Сторони вже переходять до практичної роботи над ініціативою.