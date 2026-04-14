Україна і Німеччина можуть запустити спільне виробництво дронів

FPV-дроны, НРК, Overland Defense
Зеленський анонсував спільний проєкт із Німеччиною / Freepik

Україна запропонувала Німеччині укласти двосторонню угоду щодо виробництва дронів, ракет і оборонного софту. Сторони вже переходять до практичної роботи над ініціативою.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує "Інтерфакс-Україна.

За його словами, йдеться про двосторонню співпрацю у сфері безпілотників різних типів, а також ракетного озброєння, програмного забезпечення та сучасних оборонних рішень. Наразі команди обох країн уже переходять до практичної роботи над цією ініціативою.

Зеленський наголосив, що український досвід у сфері оборони може стати важливою частиною європейської системи безпеки.

Відповідну заяву президент зробив у Берліні під час спільної пресконференції з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Нагадаємо, український виробник дронів "Генерал Черешня" та компанія Orqa підписали меморандум про співпрацю, яким передбачається будівництво підземного заводу в Україні  та спільне серійне виробництво в Хорватії компонентів для безпілотників.

Автор:
Ольга Опенько