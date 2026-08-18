Понад половина перевірених екіпажів дронів-перехоплювачів не збили жодної цілі у 2026 році

Понад половина з більш як 300 проаналізованих екіпажів дронів-перехоплювачів Повітряних сил не збили жодного російського ударного безпілотника протягом року роботи.

Про це йдеться у статті Delo.ua "До 50 разів дешевше за "Шахед": як Україна масштабувала новий ринок дронової ППО".

Із понад 300 екіпажів 170 за рік не збили жодного "шахеда", тоді як лише 66 змогли знищити більше десяти таких безпілотників, розповідав заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров.

Ще показовішими стали результати окремої перевірки в одній з областей: із 28 екіпажів 24 протягом року не знищили жодного дрона.

Низькі показники значної частини екіпажів пояснюються насамперед тим, що багато з них були створені нещодавно та ще набувають досвіду, пояснював начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат. Досвідчені підрозділи при цьому демонструють значно вищу результативність.

Ці дані показують, що масштабування дронової ППО залежить не лише від кількості вироблених перехоплювачів. Для ефективної роботи системи також необхідні підготовлені екіпажі, сенсори, зв'язок та організація взаємодії між підрозділами.

Нагадаємо, раніше Delo.ua повідомляло, що Україна подвоїла постачання дронів-перехоплювачів у 2026 році.