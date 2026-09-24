Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 28 вересня - 4 жовтня 2026

Dilo повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 21-27 вересня 2026 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".

Прогнозується, що ціна на свиней буде на рівні 77-78 грн/кг на наступному тижні.

Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).

Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні

Ціни закупівлі живця станом на 2 вересня варіювали у широкому діапазоні - від 70 до 73+ грн/кг, епізодично зустрічалися і вищі цінові пропозиції.

Джерело: Аналітичний відділ АСУ за даними щотижневого моніторингу закупівельних цін

Ціна живої ваги свиней у світі

На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,45 євро/кг (74,13 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,63 євро/кг (32,21 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.

На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 4,47 злотих/кг (52,15 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 4,00 - 5,60 злотих/кг (46,67 - 65,34 грн/кг).

Середньотижневі світові ціни на свиней 2023-2026 рр. у євро / 100 кг ваги туші (ЄС, Бразилія, США та Канада). Джерело: Євростат

Динаміка цін у світі:

1,66 (-2%) €/кг у ЄС;

1,02 (+1%) €/кг у Бразилії;

1,60 (-6%) €/кг у США;

1,25 (-5%) €/кг у Канаді.

Цінова динаміка на ключових світових ринках залишається різноспрямованою: у країнах Європейського Союзу, США та Канаді ціни продовжують знижуватися, тоді як на ринках країн Латинської Америки спостерігається тенденція до їхнього зростання.