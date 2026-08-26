Європейська свинина дешевша за українську: імпорт в Україну зріс удвічі

За січень-липень 2026 року Україна збільшила імпорт охолодженої та мороженої свинини у 2,2 раза - до 22,7 тис. тонн. Зростанню поставок сприяли вигідніші ціни на європейську сировину та збільшення безмитної квоти з ЄС до 45 тис. тонн, однак наразі імпорт залишається відносно невеликим порівняно з внутрішнім виробництвом і не створює критичного тиску на ринок.

Про це Delo.ua повідомили в Асоціації "Свинарі України".

Європейська свинина дешевша за українську

За підсумками січня-липня 2026 року Україна імпортувала 22,7 тис. тонн охолодженого та мороженого м’яса свиней на $54,7 млн.

"Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг імпорту зріс у 2,2 раза у натуральному вираженні та у 2,1 раза у грошовому", - повідомили в асоціації.

Активізація імпорту свинини здебільшого відбувається тоді, коли це економічно виправдано. Розбіжність українських та європейських котирувань у першій половині року та на початку другої слугувала стимулом для пожвавлення надходжень імпортної свинини, вказали у профільній асоціації.

Наприклад, наприкінці першого півріччя внутрішні котирування на свинину перевищували середньоєвропейські на 6-7%, а розрив із провідними країнами-виробниками коливався від 10% до майже 30%.

Доступність дешевшої закордонної сировини традиційно спонукає переробників і ритейлерів знижувати витрати на заготівлю, що негативно впливає на попит на вітчизняну свинину, посилює конкуренцію серед місцевих постачальників і тисне на закупівельні ціни.

Додатковим чинником зростання імпорту свинини цьогоріч стало набуття чинності оновленою Угодою про торгівлю між Україною та Європейським Союзом наприкінці 2025 року.

Імпорт свинини зростає, але поки не загрожує виробникам

Згідно з переглянутими домовленостями, з 2026 року річна квота для безмитних поставок свіжого, охолодженого та мороженого м’яса свиней збільшилася з 20 до 45 тис. тонн. Тож якщо у попередні роки темпи надходження імпортної свинини після вичерпання квот уповільнювалися, то з цього року ця "планка" вища.

"Разом із тим, половину квотованого обсягу вичерпали лише наприкінці липня, а обсяги, завезені за сім місяців року, не перевищують десятої частини внутрішнього промислового виробництва свинини", - розповіли у профільній асоціації.

Попри активізацію імпорту, українське свинарство поступово відновлює виробничі показники. За останні п'ять років кількість промислових майданчиків скоротилася щонайменше на 15%, а загальне поголів'я свиней на чверть. Водночас за січень-липень 2026 року реалізація на забій на підприємствах перевищила довоєнний рівень, а промислове поголів'я зросло на 9% за рік.

В Асоціації "Свинарі України" також повідомляли, що зростання собівартості виробництва свинини в Україні продовжує зростати. У першому півріччі 2026 року середня собівартість вирощування зросла до 61,4 грн/кг без ПДВ проти 53,7 грн/кг роком раніше. На тлі подорожчання кормів, електроенергії, пального та інших витрат більшість операторів галузі увійшли в друге півріччя на межі окупності або рентабельності.