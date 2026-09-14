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Трансформаторы, локомотивы и отопительные средства: Литва готовит помощь Украине

трансформаторы
Литва готовит Украине помощь на зиму / Depositphotos

Литва готова поддержать Украину в преддверии зимнего периода, в частности предоставить трансформаторы для энергетической инфраструктуры и помочь с локомотивами. Также страна планирует продолжать гуманитарные инициативы для украинцев, передавая отопительные средства и продукты.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Укринформ".

Литва готовит новую помощь Украине

По словам главы литовского правительства, вопросы дополнительной поддержки Украины обсуждались накануне и во время его визита.

"Мы готовы предоставить вашей энергетической инфраструктуре трансформаторы, оказать помощь с локомотивами", – сказал Синкявичюс.

Литва Литва планирует продолжать гуманитарные инициативы, направленные непосредственно на поддержку украинцев. В частности, речь идет о передаче отопительных средств и продуктов.

Премьер-министр отметил, что к таким мерам планируется привлекать не только правительство, но и литовское общество. По его словам, в Литве уже проводились подобные благотворительные акции и намерены продолжать их.

Таким образом, литовская помощь будет охватывать как поддержку украинской энергетической и транспортной инфраструктуры, так и непосредственную помощь населению в преддверии зимы.

Напомним, в конце августа уже сообщалось, что в Запорожской области строят первые подземные подстанции. Тогда завершить работу на этих объектах планировали в октябре 2026 года.

Автор:
Ольга Опенько

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