Трансформатори, локомотиви та засоби для опалення: Литва готує допомогу Україні

Литва готова підтримати Україну напередодні зимового періоду, зокрема надати трансформатори для енергетичної інфраструктури та допомогти з локомотивами. Також країна планує продовжувати гуманітарні ініціативи для українців, передаючи засоби для опалення та продукти.

Як пише Dilo, про це інформує "Укрінформ".

Литва готує нову допомогу Україні

За словами глави литовського уряду, питання додаткової підтримки України обговорювали напередодні та безпосередньо під час його візиту.

"Ми готові надати вашій енергетичній інфраструктурі трансформатори, надати допомогу з локомотивами", - сказав Сінкявічюс.

Окремо Литва планує продовжувати гуманітарні ініціативи, спрямовані безпосередньо на підтримку українців. Зокрема, йдеться про передачу засобів для опалення та продуктів.

Прем’єр-міністр зазначив, що до таких заходів планують залучати не лише уряд, а й литовське суспільство. За його словами, у Литві вже проводили подібні благодійні акції та мають намір продовжувати їх.

Таким чином, литовська допомога охоплюватиме як підтримку української енергетичної та транспортної інфраструктури, так і безпосередню допомогу населенню напередодні зими.

Нагадаємо, наприкінці серпня вже повідомлялося, що в Запорізькій області будують перші підземні підстанції. Тоді завершити роботи на цих об'єктах планували у жовтні 2026 року.