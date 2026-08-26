Захист енергетики: у Запорізькій області будують перші в Україні підземні електропідстанції

У прифронтовій Запорізькій області зводять перші в Україні підземні підстанції. Завершити всі будівельні роботи на цих об'єктах планують уже у жовтні 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Це новий для країни рівень фізичного захисту енергетичної інфраструктури, який впроваджуємо тут, у прифронтовій Запорізькій області", — зазначив він.

Комплексний захист інфраструктури

Підготовка регіону до майбутнього опалювального сезону триває одразу за кількома напрямами. Окрім зведення підземних укриттів для енергетичних об'єктів, в області формують захист системи водопостачання та розбудовують децентралізовану теплову й електричну генерацію.

План дій та будівельні процеси постійно коригують залежно від поточної безпекової ситуації в регіоні.

За словами очільника Запорізької ОВА, головним завданням на зимовий період є створення стійкої до атак системи та стабільне забезпечення мешканців регіону електроенергією і теплом.

Раніше повідомлялося, що ремонтні бригади "Запоріжжяобленерго" відновлюють мережі під прикриттям військових під час обстрілів. За словами керівника обленерго Андрія Стасевського, на багатьох прифронтових напрямках Запорізької області, де безпілотники окупаційних військ РФ завдають постійних ударів, виконання робіт без військового прикриття є фізично неможливим.