Запорізькі енергетики працюють під прикриттям військових під час обстрілів

Спільна робота ремонтних бригад та Сил оборони довів свою ефективність: військовий захист рятує життя фахівців і дозволяє відновлювати електромережі навіть під постійними обстрілами РФ.

Як пише Delo.ua, про це повідомив керівник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський.

За його словами під час виконання ремонтних робіт на Оріхівщині бригаду "Запоріжжяобленерго" атакував ворожий БПЛА. Оскільки люди перебували на автовишці, вони не мали змоги швидко евакуюватися.

"На щастя, оперативно спрацювали військові, що "прикривали" енергетиків, – оборонці знешкодили дрон загарбників", — розповів Стасевський.

Після збиття безпілотника фахівці продовжили роботу та успішно відновили електропостачання для 5,5 тис. споживачів Оріхівського району.

Паралельно їхні колеги із Запорізького РЕМ повернули світло понад 3 тис. родин у Кушугумі та Балабиному.

Очільник компанії підкреслив, що від початку літа це вже п’ятий випадок, коли групи супроводу Сил оборони рятують життя працівників "Запоріжжяобленерго".

За його словами, на багатьох прифронтових напрямках, де безпілотники окупаційних військ РФ завдають постійних ударів, виконання робіт без військового прикриття є фізично неможливим.

Саме завдяки бійцям ЗСУ ремонтні бригади отримують час та можливість усувати пошкодження мереж і повертати світло у домівки українців.

Нагадаємо, 30 червня у Дніпропетровській області внаслідок ворожої атаки було пошкоджено енергетичні об’єкти компанії ДТЕК. Через це частина родин прифронтової зони залишилася без світла.