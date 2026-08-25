Запорожские энергетики работают под прикрытием военных во время обстрелов

Совместная работа ремонтных бригад и Сил обороны доказала свою эффективность: военная защита спасает жизнь специалистов и позволяет восстанавливать электросети даже под постоянными обстрелами РФ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил руководитель "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский.

По его словам, во время выполнения ремонтных работ на Ореховщине бригаду "Запорожьеоблэнерго" атаковал вражеский БПЛА. Поскольку люди находились на автовышке, они не могли быстро эвакуироваться.

"К счастью, оперативно сработали "прикрывавшие" энергетиков военные - защитники обезвредили дрон захватчиков", - рассказал Стасевский.

После сбития беспилотника специалисты продолжили работу и успешно возобновили электроснабжение для 5,5 тыс. потребителей Ореховского района.

Параллельно их коллеги из Запорожского РЭС вернули свет более 3 тыс. семей в Кушугуме и Балабино.

Глава компании подчеркнул, что с начала лета это уже пятый случай, когда группы сопровождения Сил обороны спасают жизнь работников "Запорожьеоблэнерго".

По его словам, на многих прифронтовых направлениях, где беспилотники оккупационных войск РФ наносят постоянные удары, выполнение работ без военного прикрытия физически невозможно.

Именно благодаря бойцам ВСУ ремонтные бригады получают время и возможность устранять повреждения сетей и возвращать свет в дома украинцев.

Напомним, 30 июня в Днепропетровской области в результате вражеской атаки были повреждены энергетические объекты компании ДТЭК. Поэтому часть семей прифронтовой зоны осталась без света.