Захист від аварій після ударів: уряд витратить 880 мільйонів на унікальну технологію для електромереж

Україна спрямує понад 880 мільйонів гривень у межах грантового фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку на впровадження сучасних систем STATCOM та їхній фізичний захист.

Як пише Delo.ua, про це інформує міністр енергетики Денис Шмигаль.

Для реалізації цієї ініціативи міжнародні партнери ще в лютому збільшили загальний обсяг грантової підтримки в межах інвестиційного проєкту "Другий проєкт з передачі електроенергії" до 240 мільйонів доларів США.

Наразі Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке створює необхідні правові підстави для цільового використання частини цих коштів.

Технологічні переваги систем STATCOM

Технологія STATCOM виконує функцію потужного стабілізатора електромережі та є критично важливою для посилення стійкості української енергосистеми.

Впровадження цієї системи дозволить:

підтримувати стабільну напругу навіть за різких змін споживання чи генерації електроенергії;

запобігати аваріям і каскадним відключенням, особливо після пошкодження енергооб'єктів;

підвищувати стійкість енергосистеми під час пікових навантажень і після ракетних ударів;

інтегрувати більші обсяги відновлюваної генерації;

зменшувати втрати електроенергії під час її передачі;

розширювати можливості транскордонної торгівлі електроенергією.

Подібні високотехнологічні системи вже тривалий час є базовими елементами сучасних енергетичних мереж у країнах Європейського Союзу та США.

За словами міністра, для України розгортання STATCOM є не лише кроком до відновлення інфраструктури, а й одним із прямих зобов'язань у межах подальшої інтеграції до європейського енергетичного ринку та повної синхронізації з континентальною мережею ENTSO-E.

Нагадаємо, з початку року до України надійшло 4007 одиниць енергетичного обладнання для відновлення та підтримки енергосистеми. Серед отриманої техніки - генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли.