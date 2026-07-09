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Защита от аварий после ударов: правительство потратит 880 миллионов на уникальную технологию для электросетей

Денис Шмигаль
Денис Шмигаль / Минэнерго

Украина направит более 880 миллионов гривен в рамках грантового финансирования от Европейского банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития на внедрение современных систем STATCOM и их физическую защиту.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует министр энергетики Денис Шмигаль.

Для реализации этой инициативы международные партнеры в феврале увеличили общий объем грантовой поддержки в рамках инвестиционного проекта "Второй проект по передаче электроэнергии" до 240 миллионов долларов США.

В настоящее время Кабинет Министров принял решение, создающее необходимые правовые основания для целевого использования части этих средств.

Технологические преимущества систем STATCOM

Технология STATCOM выполняет функцию мощного стабилизатора электросети и критически важна для усиления устойчивости украинской энергосистемы.

Внедрение этой системы позволит:

  • поддерживать стабильное напряжение даже при резких изменениях потребления или генерации электроэнергии;
  • предотвращать аварии и каскадные отключения, особенно после повреждения энергообъектов;
  • повышать устойчивость энергосистемы при пиковых нагрузках и после ракетных ударов;
  • интегрировать большие объемы возобновляемой генерации;
  • уменьшать потери электроэнергии при ее передаче;
  • расширять возможности трансграничной торговли электроэнергией.

Подобные высокотехнологичные системы уже долгое время являются основными элементами современных энергетических сетей в странах Европейского Союза и США.

По словам министра, для Украины развертывание STATCOM является не только шагом к восстановлению инфраструктуры, но и одним из прямых обязательств в рамках дальнейшей интеграции в европейский энергетический рынок и полной синхронизации с континентальной сетью ENTSO-E.

Напомним, с начала года в Украину поступило 4007 единиц энергетического оборудования для обновления и поддержки энергосистемы. Среди полученной техники – генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки и котлы.

Автор:
Татьяна Бессараб