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Новости
Дата публикации

Россияне атаковали дроном бригаду газовиков "Нафтогаза" в Харьковской области: детали обстрела

авто Газсети
Работники спаслись благодаря реакции, но авто повреждено / Нафтогаз

На Харьковщине российский FPV-дрон нанес прицельный удар по автомобилю службы эксплуатации "Газсети", входящему в состав Группы "Нафтогаз". Инцидент произошел в рамках Золочевской общины при выезде аварийной бригады на ремонтные работы.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу компании.

В момент атаки в автомобиле находились пятеро работников предприятия. Благодаря тому, что коллеги вовремя заметили приближение вражеского беспилотника, они успели оперативно покинуть транспортное средство к моменту попадания.

В результате этого никто из людей не пострадал, однако сам автомобиль получил повреждения.

"Этот случай в очередной раз показывает, что враг целенаправленно атакует людей, которые обеспечивают восстановление газовой инфраструктуры. Однако, несмотря на сверхсложные условия, коллеги продолжают работать, чтобы украинцы стабильно получали газ", - отметил и.о. главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

По официальным данным компании, этот случай стал уже 14-й целенаправленной атакой на работников "Газсетей" с начала 2026 года.

Враг бьет по энергетикам как при непосредственном выполнении восстановительных работ, так и при выездах на аварийные вызовы.

Всего за этот период газовики Группы "Нафтогаз" ликвидировали почти 3300 аварийных ситуаций, вызванных вражескими обстрелами.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия атаковала добывающие активы "Нафтогаза". Под вражеским ударом оказались сразу несколько производственных предприятий "Укрнафты", в результате чего зафиксированы многочисленные попадания и вспыхнули пожары.

Автор:
Татьяна Бессараб

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