Россия атаковала добывающие активы "Нафтогаза": повреждены объекты "Укрнафты"

Российские войска атаковали добывающие активы Группы "Нефтегаз". Ночью под вражеским ударом оказались сразу несколько производственных предприятий "Укрнафты", в результате чего зафиксированы многочисленные попадания и вспыхнули пожары.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Группы "Нафтогаз".

На предприятиях остановили поврежденное оборудование, профильные специалисты оценивают последствия атаки.

Работники при обстреле находились в укрытиях, поэтому пострадавших нет. Ликвидацию возгораний и оперативную работу обеспечили спасатели ГСЧС.

Напомним, ранее Россия нанесла удар по Одесской ТЭЦ. Вечером 31 августа российские войска атаковали ракетами и дронами станцию, также входящую в структуру "Нафтогаза", повредив части основного и вспомогательного оборудования.