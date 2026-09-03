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Россия атаковала добывающие активы "Нафтогаза": повреждены объекты "Укрнафты"
Российские войска атаковали добывающие активы Группы "Нефтегаз". Ночью под вражеским ударом оказались сразу несколько производственных предприятий "Укрнафты", в результате чего зафиксированы многочисленные попадания и вспыхнули пожары.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Группы "Нафтогаз".
На предприятиях остановили поврежденное оборудование, профильные специалисты оценивают последствия атаки.
Работники при обстреле находились в укрытиях, поэтому пострадавших нет. Ликвидацию возгораний и оперативную работу обеспечили спасатели ГСЧС.
Напомним, ранее Россия нанесла удар по Одесской ТЭЦ. Вечером 31 августа российские войска атаковали ракетами и дронами станцию, также входящую в структуру "Нафтогаза", повредив части основного и вспомогательного оборудования.